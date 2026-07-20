تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني

ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولى اجتماعا لمتابعة إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح “مدبولي” وفقا لإكسترا نيوز: أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

ونوه رئيس الوزراء ان هناك مجموعة عمل تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

واشار مدبولى الى ان البرنامج سيعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي تمهيدا لإعلانه رسميا.

وبين رئيس الوزراء ان الاجتماع يستعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني وأولوياته ومستهدفاته.