أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سينسحب غدا من المناطق التجريبية في جنوب لبنان

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقد نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفجيراً كبيراً في بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى سماع دوي الانفجار في عدد من المناطق المجاورة، وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي.

وبالتوازي مع ذلك، سُجِّل تحليق مكثف لطيران مُسيَّر إسرائيلي فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث واصلت المُسيَّرات تحليقها على علو متوسط، ما أثار مخاوف من احتمال تصعيد أمني جديد.

الخروقات الإسرائيلية

يأتي هذا التطوُّر في ظل استمرار التوتر على الساحة اللبنانية، مع تواصل الخروقات الإسرائيلية والتحليق الجوي شبه اليومي فوق عدد من المناطق اللبنانية، لا سيّما الجنوبية منها.