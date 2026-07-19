تفجير إسرائيلي كبير وتحليق مكثف للمسيّرات جنوبي لبنان

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تفجيراً كبيراً في بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى سماع دوي الانفجار في عدد من المناطق المجاورة، وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي.

وبالتوازي مع ذلك، سُجِّل تحليق مكثف لطيران مُسيَّر إسرائيلي فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث واصلت المُسيَّرات تحليقها على علو متوسط، ما أثار مخاوف من احتمال تصعيد أمني جديد.

ويأتي هذا التطوُّر في ظل استمرار التوتر على الساحة اللبنانية، مع تواصل الخروقات الإسرائيلية والتحليق الجوي شبه اليومي فوق عدد من المناطق اللبنانية، لا سيّما الجنوبية منها.