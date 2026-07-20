هيئة البترول : تهريب لنحو 74 ألف لتر من السولار والبنزين في خمس محافظات

كثفت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول حملات الرقابة الدورية على محطات الوقود ومنافذ توزيع البوتاجاز بمختلف المحافظات خلال الاسبوع الثالث من يوليو ، لمواجهة محاولات التلاعب والاتجار غير المشروع بالمنتجات البترولية .

وجري ضبط سيارة صهريجية أثناء تحميلها بنحو 4 آلاف لتر سولار، إلى جانب سيارة نصف نقل محملة بجراكن سولار دون تصاريح، بسعر أعلى من السعر الرسمي داخل محطات وقود بالقاهرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما كشفت أعمال الفحص ومراجعة حركة التداول عن مخالفات وتلاعب لتهريب لنحو 74 ألف لتر من السولار والبنزين في خمس محافظات، شملت الشرقية، والقاهرة والفيوم والإسماعيلية وبني سويف.

وخلال مراجعة 72 محطة وقود في 9 محافظات، تم ضبط عدد من المخالفات التي تمس السلامة منها تهالك معدات ومنظومات الإطفاء، وعدم جاهزية بعض المحطات للتعامل مع الطوارئ، ووجود تسريبات وملوثات ومواد قابلة للاشتعال داخل بعض الخزانات الأرضية، فضلًا عن تسريبات بخراطيم ومسدسات التموين وتوصيلات كهربائية عشوائية غير مؤمنة.

وضبطت اللجنة كذلك منتجات وزيوت لا تحمل العلامة التجارية المرخص ببيعها بعدد من محطات الفيوم، دون التحقق من مصادرها وصلاحيتها، إلى جانب عدم التزام بعض العاملين بارتداء ملابس العمل ومهمات الوقاية الشخصية.

و كشفت مراجعة 10 منافذ لتوزيع البوتاجاز بالإسكندرية عن تشغيل بعضها دون تراخيص أو اشتراطات الحماية المدنية، وتهالك عدد من المباني والأسقف، والبيع مباشرة من السيارات في الشارع أمام مخازن مغلقة رسميًا، ونقص وسائل الإطفاء والتأمين.

واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال المخالفات، وألزمت الشركات المعنية بسرعة تلافيها، مؤكدة استمرار الحملات الميدانية لإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية وحماية السوق وحقوق المواطنين وسلامة المنشآت.