صادرات مصر ترتفع إلى 5.1 مليار دولار في أبريل 2026.. قفزة قوية بدعم الملابس الجاهزة والفواكه ومنتجات البترول

سجلت الصادرات المصرية أداءً قويًا خلال شهر أبريل 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 21.1% على أساس سنوي لتصل إلى 5.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات المنتجات البترولية والملابس الجاهزة والفواكه الطازجة، في حين ارتفعت الصادرات خلال أول أربعة أشهر من العام بنسبة 2% لتسجل 18.5 مليار دولار، وفق بيانات التجارة الخارجية.

وبحسب البيانات، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر خلال أبريل 2026 نحو 5.1 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار خلال أبريل 2025، بزيادة قدرها 888.2 مليون دولار، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وعلى مستوى الفترة من يناير إلى أبريل 2026، ارتفعت الصادرات إلى 18.5 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 361.4 مليون دولار وبنسبة نمو 2%.

الصادرات غير البترولية تتجاوز 4.3 مليار دولار

أظهرت البيانات أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 4.386 مليار دولار خلال أبريل 2026 مقابل 3.664 مليار دولار قبل عام، بينما ارتفعت صادرات منتجات البترول إلى 585 مليون دولار مقارنة مع 404 ملايين دولار، في حين سجلت صادرات البترول الخام 115 مليون دولار.

وفي المقابل، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 5 ملايين دولار مقابل 35 مليون دولار خلال أبريل 2025.

أما خلال الفترة من يناير إلى أبريل، فقد بلغت صادرات المنتجات البترولية 1.974 مليار دولار، والبترول الخام 466 مليون دولار، والغاز الطبيعي المسال 95 مليون دولار، بينما سجلت الصادرات غير البترولية 15.969 مليار دولار.

الملابس الجاهزة والفواكه تقود نمو الصادرات

جاءت منتجات البترول في صدارة السلع الأكثر نموًا خلال أبريل، بعدما ارتفعت بنسبة 44.8% إلى 585.2 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات:

الملابس الجاهزة بنسبة 30% إلى 280.6 مليون دولار.

الفواكه الطازجة بنسبة 62.6% إلى 263.3 مليون دولار.

اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 31.8% إلى 196.3 مليون دولار.

العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 6.8% إلى 215.4 مليون دولار.

السجاد والكليم بنسبة 22%.

مصنوعات اللدائن بنسبة 36.2%.

البلاط والأدوات الصحية الخزفية بنسبة 25.2%.

تراجع صادرات الأسمدة والبطاطس والحديد

في المقابل، شهدت عدة سلع انخفاضًا ملحوظًا في قيمة صادراتها خلال أبريل، أبرزها:

الأسمدة بنسبة 58.4% إلى 117.8 مليون دولار.

البطاطس بنسبة 51.2% إلى 64.4 مليون دولار.

منتجات الحديد والصلب بالدرفلة بنسبة 60.9%.

قضبان وأسلاك الحديد بنسبة 37.6%.

الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 31.8%.

السكر المكرر بنسبة 33.2%.

الفواكه ومنتجات البترول أبرز الرابحين منذ بداية العام

وخلال أول أربعة أشهر من 2026، سجلت الفواكه الطازجة أكبر زيادة بقيمة 338.7 مليون دولار لتصل إلى 1.187 مليار دولار.

كما ارتفعت صادرات:

منتجات البترول بنحو 756.2 مليون دولار لتصل إلى 1.974 مليار دولار.

الملابس الجاهزة إلى 1.144 مليار دولار.

اللدائن بأشكالها الأولية إلى 569.5 مليون دولار.

بينما تراجعت صادرات الأسمدة إلى 977.9 مليون دولار، والبطاطس إلى 266.5 مليون دولار، وقضبان الحديد إلى 305.1 مليون دولار.

السلع تامة الصنع تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات

استحوذت السلع تامة الصنع على النصيب الأكبر من صادرات أبريل بنسبة 51.8% وبقيمة 2.636 مليار دولار، تلتها السلع نصف المصنعة بنسبة 22.4%، ثم الوقود بنسبة 13.9%، والمواد الخام بنسبة 11.5%، بينما مثل القطن الخام 0.4% فقط.

وخلال الفترة من يناير إلى أبريل، بلغت حصة السلع تامة الصنع 52.5% من إجمالي الصادرات.

إيطاليا والإمارات تتصدران أكبر الأسواق

تصدرت إيطاليا قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال أبريل بقيمة 477.1 مليون دولار، تلتها:

الإمارات: 389.1 مليون دولار.

السعودية: 343.3 مليون دولار.

تركيا: 228.8 مليون دولار.

الولايات المتحدة: 224.1 مليون دولار.

واستحوذت هذه الدول الخمس على نحو 32.7% من إجمالي الصادرات المصرية خلال أبريل، بينما بلغت صادراتها مجتمعة 6.1 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من العام، بما يعادل 33% من إجمالي الصادرات.

الدول العربية تستحوذ على 31% من الصادرات

أظهرت البيانات أن صادرات مصر إلى الدول العربية ارتفعت إلى 1.599 مليار دولار خلال أبريل 2026، مقابل 1.311 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، لتستحوذ على 31% من إجمالي الصادرات المصرية.

كما استحوذت دول غرب أوروبا على 31.4% من الصادرات، تلتها دول آسيا بنسبة 29.4%، ثم شرق أوروبا بنسبة 13.8%، وأفريقيا بنسبة 13%، وأمريكا الشمالية بنسبة 4.9%.

عجز الميزان التجاري

رغم نمو الصادرات، سجل الميزان التجاري عجزًا بلغ 4.776 مليار دولار خلال أبريل 2026، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية 14.958 مليار دولار خلال الشهر نفسه، في حين وصل العجز خلال الفترة من يناير إلى أبريل إلى 20.424 مليار دولار.