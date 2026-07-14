مدير الطرق بقنا يكشف حقيقة أعمال الحفر بطريق الخرانقة جراجوس بعد الرصف

قال المهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق والنقل بقنا، إنه جاري الآن أعمال رفع مطابق وغرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي بطريق الخرانقة جراجوس الزراعى بمركز قوص، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف.

وأشار هنداوى، إلى أن أعمال ضبط مناسيب غرف التفتيش ومطابق الصرف الصحي تمثل مرحلة فنية تلي رصف الطريق مباشرة، وتخضع لأدق المواصفات الهندسية لضمان استواء السطح تماماً، والتي تمنع وجود أي هبوط أو ارتفاعات مفاجئة لتأمين حركة السير.

وأكد مدير مديرية الطرق والنقل بقنا، أن أعمال رفع المطابق شارفت على الانتهاء عقب توريد الأغطية الخاصة بها في غضون يومين وبعدها أعمال ترميم الغرف بالأسفلت وعمل المطبات اللازمة.

ونوه هنداوى، إلى أن ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حفر الطريق بعد رصفه، يعد إجراء هندسي قياسي ومعمول به في جميع مشروعات الطرق، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على كفاءة شبكات التصريف.

وأهاب مدير مديرية الطرق، بالمواطنين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة مراعاة الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تشويه الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق بالمحافظة.



