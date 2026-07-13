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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قنا.. ضبط 24 ألفا و800عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 44 محضراً تموينيا

حملات تموينية بقنا
حملات تموينية بقنا
يوسف رجب
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، عدد من الحملات المكبرة على المطاعم والهايبرات ومحلات البقالة، للتأكد من سلامة السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط 24,800 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 44 محضراً ومخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب رصد عدد من تقارير المخالفات الفنية والإدارية ضد المخابز والمنشآت التموينية المغلقة.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن هذه المحاضر شملت ضبط سلع بدون فواتير قانونية ومواد بترولية مجمعة للبيع في السوق السوداء، وضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة ومصنعات دواجن منتهية الصلاحية.

وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، فضلاً عن ضبط سجائر وعصائر مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محاضر للمحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار في مختلف المراكز.

وأضاف القط، بأنه بشأن قطاع المخابز والمنشآت التموينية، تم تحرير تقارير مخالفة لنقص وزن الخبز بمقدار تراوح بين 5 و7 جرامات، وتقارير أخرى لعدم نظافة أدوات العجين وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، بالإضافة إلى رصد تقارير غلق لمخبز بلدي ولمشروع "جمعيتي" أثناء ساعات العمل الرسمية.
 

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على المطاعم، والمحال التجارية والأسواق والمخابز البلدية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة ومحاربة كافة صور الغش التجاري، فضلاً عن ملاحقة المتلاعبين بالدعم والسلع الاستراتيجية وفرض سيادة القانون حيال المخالفين لضمان سلامة الغذاء وصول الدعم لمستحقيه.


قنا هيئة سلامة الغذاء المخالفات الفنية السوق السوداء

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