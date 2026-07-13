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سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك
سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك
عبد الفتاح تركي
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حافظ سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 على حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في السوق المصرفية، وذلك مقارنة بآخر تحديثات أسعار الصرف المسجلة مساء أمس الأحد، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في سوق النقد لمعرفة أحدث أسعار العملة الأمريكية في مختلف البنوك.

ويواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تصدر اهتمامات المتابعين، خاصة مع اختلاف أسعار الشراء والبيع بصورة طفيفة بين بنك وآخر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة التحديثات اليومية لاختيار أفضل سعر عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع الدولار.

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026

أظهرت أحدث بيانات أسعار الصرف استقرار سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل في بنك مصر 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، دون تغيير مقارنة بآخر تحديثات الأسعار المعلنة مساء أمس الأحد.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع استمرار البنوك في تحديث أسعار العملات الأجنبية بصورة دورية وفق حركة التداول داخل السوق المصرفية، بما يتيح للعملاء الاطلاع على أحدث أسعار الشراء والبيع طوال ساعات العمل.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك فيصل 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل الدولار 49.90 جنيه للشراء، و50 جنيهًا للبيع، ليكون من أعلى أسعار البيع المسجلة بين البنوك الواردة في التحديث.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أما في مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد بلغ سعر الدولار 49.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في البيانات.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 49.89 جنيه للشراء، و49.99 جنيه للبيع، بينما بلغ في المصرف العربي الدولي «AIB» 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، ليستمر في مستويات قريبة من الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الأخرى.

مقارنة أسعار الدولار في البنوك

تعكس أسعار الدولار المعلنة تقاربًا كبيرًا بين البنوك العاملة في السوق المصرفية، مع وجود فروق محدودة في أسعار الشراء والبيع، الأمر الذي يمنح العملاء فرصة لاختيار البنك الذي يقدم السعر الأنسب وفق احتياجاتهم.

ويظل سعر الدولار من أكثر أسعار العملات الأجنبية متابعة داخل السوق المصرية، نظرًا لارتباطه بعدد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى اهتمام الأفراد والشركات بمتابعة حركة أسعار الصرف بشكل يومي.

سعر الدولار اليوم

تفاصيل أسعار الدولار اليوم في البنوك

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الإثنين 13 يوليو 2026 على النحو الآتي:

  • البنك العربي الأفريقي: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 49.90 جنيه للشراء، و50 جنيهًا للبيع.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 49.89 جنيه للشراء، و49.99 جنيه للبيع.
  • المصرف العربي الدولي «AIB»: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.
رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

متابعة مستمرة لأسعار الدولار أمام الجنيه

تحظى أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بمتابعة واسعة من المواطنين على مدار اليوم، في ظل حرص الكثيرين على التعرف إلى أحدث مستويات العملة الأمريكية في البنوك المختلفة، سواء لأغراض الادخار أو السفر أو تنفيذ المعاملات التجارية.

وتوفر البنوك تحديثات مستمرة لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، بما يتيح للعملاء الاطلاع على أحدث أسعار الشراء والبيع واتخاذ القرار المناسب وفق الأسعار المعلنة في كل بنك.

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