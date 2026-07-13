نبيل الكوكي: منتخب تونس لم يظهر بالشكل المميز في كأس العالم

أكد نبيل الكوكي المدير الفني للمصري البورسعيدي السابق أن هناك مؤشرات لسوء نتائج المنتخب التونسي في كأس العالم 2026.



وأضاف الكوكي في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامي هاني حتحوت في برنامج "مودرن سبورتس" عبر قناة مودرن MTI الفضائية: أن منتخب تونس لم تظهر بالشكل المميز في كأس العالم.



وتابع: لم نتفاجئ بمستوى المنتخب التونسي خاصة في ظل وجود مشاكل في السنتين الماضيتين، الكل متوقع وهناك مؤشرات قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في المونديال.



واشار إلى أن تغيير المدرب الفرنسي صبري لاموشي والاستعانة بهيرفي رينارد لم يكن اضافة وكان من الافضل الاعتماد على المدرب المحلي.



ونفى الكوكي تلقيه أي عروض لتدريب منتخب تونس، والأفضل أن يتولى تدريب المنتخبات العربية مدرب وطني.

وأشار إلى أن هناك اجتماع قريب في الاتحاد التونسي لحسم المدير الفني لأسود قرطاج سواء كان مدرب وطني او أجنبي.

وتابع: لو توليت منصب المدير الفني لمنتخب تونس، سيتم الاعتماد على لاعبين قادرين على المنافسة في كأس الأمم الافريقية وتحسين الاجواء داخل المنتخب بالاضافة إلى البحث عن اللاعبين مزدوجي الجنسية.

وأشار إلى أن هناك بعض مشاكل في غرفة خلع الملابس وهو ما سيعمل على حلها بالاضافة الي استدعاء اللاعب الذي يستحق التواجد في صفوف منتخب تونس سواء محلي أو مزدوجي الجنسية أو المحترفين.

و تطرق الكوكي إلى أن الأجواء في غرفة خلع الملابس بنادي المصري البورسعيدي كانت رائعة مؤكدا أن حرص على تهنئة الفريق البورسعيدي بالتتويج بكأس عاصمة مصر.

وأضاف: لاعبو المصري كانوا على مستوى عالي ومحترفين وكان همهم الوحيد اسعاد الجماهير البورسعيدية.

و أشار إلى أنه قام بتقديم تهنئة لعماد النحاس المدرب المحترم الذي قاد الفريق للتتويج بكأس عاصمة مصر.