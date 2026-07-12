صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

دخل الثنائي الإنجليزي توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد في سباق للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لما أورده موقع TeamTalk، فقد تواصل مسؤولو توتنهام ونيوكاسل مع مانشستر سيتي للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع مرموش، في ظل تقييم النادي الإنجليزي للاعب بنحو 60 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي اهتمام الناديين بضم مرموش بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب، سواء مع ناديه أو رفقة منتخب مصر، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الراغبة في تدعيم صفوفها خلال الميركاتو الصيفي.

ويعيش مرموش فترة مميزة عقب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي شهدت تحقيق الفراعنة إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في كأس العالم 2026.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز، بعد نجاحهم في بلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخ المنتخب.

وأنهى منتخب مصر مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم الفراعنة مشاركة تاريخية حظيت بإشادة واسعة.