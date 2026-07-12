تقارير صحفيه تكشف تفاصيل العروض العالميه لضم مرموش

كشفت بعض التقارير الصحفية العالمية عن موقف عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع “TeamTalk” أن توتنهام ونيوكاسل يونايتد دخلا في مفاوضات مع مانشستر سيتي للاستفسار عن موقف اللاعب لدراسه امكانية التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.

وأضاف التقرير أن روبيرتو دي زيربي المدير الفني لتوتنهام أثني علي موهبة مرموش وطالب بضمه لتدعيم الخط الأمامي

وتابع التقرير أن نيوكاسل يسعى لضم مرموش لتعويض رحيل أنتوني جوردون إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أن القيمة السوقية المطلوبة لرحيل مرموش تبلغ نحو 60 مليون جنيه إسترليني.