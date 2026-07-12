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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: قمة السيسي وبن زايد تجسد شراكة استراتيجية تحمي استقرار المنطقة

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان
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أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن القمة الأخوية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مدينة العلمين، تأتي في توقيت بالغ الحساسية والدقة، وتُجسد العمق الاستراتيجي والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والإمارات كصمام أمان للأمة العربية بأسرها.

​وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن العلاقات المصرية الإماراتية ليست مجرد علاقات دبلوماسية عابرة، بل هي شراكة مصيرية ووحدة هدف أسس لها الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتسير على نهجها القيادة السياسية الحالية في البلدين بكل حكمة واقتدار، مشيرًا إلى أن استقبال الرئيس السيسي لرئيس الإمارات في العلمين يحمل دلالات سياسية واقتصادية قوية تعكس حجم التنسيق رفيع المستوى بين القاهرة وأبوظبي.

 القاهرة وأبوظبي ركيزة الأمن العربي والعمل المشترك

​وأوضح رئيس حزب المصريين، أن التنسيق المستمر بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يُمثل حائط الصد الأول أمام المحاولات المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الراهنة والمنعطف الخطير الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط، مثمنًا الجهود المشتركة للبلدين في العمل على تهدئة الأوضاع الإقليمية، والدفع نحو حلول سياسية عادلة وشاملة للأزمات القائمة، بما يضمن صون مقدرات الشعوب وحقها في الأمن والتنمية.

جذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية الكبرى

​وأشار إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستقبال هذه القمة يعكس الطفرة التنموية التي تشهدها مصر، ويؤكد على مكانتها كمركز لجذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية الكبرى، والتي تعد دولة الإمارات الشريكة الأساسية فيها.

​وشدد على أن وحدة الموقف المصري - الإماراتي هي الركيزة الأساسية للعمل العربي المشترك في الوقت الحالي، ونحن على ثقة كاملة بأن نتائج هذه الزيارة الأخوية ستنعكس إيجابًا ليس فقط على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بل على أمن واستقرار الإقليم ككل، وإرساء تدابير حاسمة تمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد غير المحسوب.

قمة السيسي وبن زايد حزب المصريين أمن واستقرار المنطقة حسين أبو العطا الشرق الأوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي

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