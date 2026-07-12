الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والبحرين وعُمان وقطر والكويت

أدان الأردن، اليوم الأحد، الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة قطر ودولة الكويت، معتبرا أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، فضلًا عن كونها تصعيدا خطيرا وخرقا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، في بيان أصدرته اليوم، تضامن الأردن الكامل مع الدول الشقيقة، ووقوفه إلى جانبها في جميع الخطوات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.