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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري بحضور الرئيس الشرع

الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري
الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري
أ ش أ
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انطلقت، اليوم  الأحد، أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، وأعضاء المجلس وعدد من الوزراء.

وقال الشرع- في كلمة أمام أعضاء المجلس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن سوريا تكتب اليوم تاريخا جديدا يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها، لصناعة فصل جديد من فصول بناء سوريا الحديثة، مؤكدا أن الجميع أمام مسؤولية عظيمة، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وجعل خدمة الشعب هدفا لكل سياسة، وبناء الدولة معيارا لكل قرار.

وأشار الشرع إلى أن سوريا تنتقل إلى مرحلة ترسيخ الدولة وبناء مؤسساتها على أسس المسؤولية والكفاءة، دولة تصان فيها الكرامة وتحترم فيها الإرادة، موضحا أن إعادة بناء الاقتصاد، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة بيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، مسؤولية وطنية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس الشعب، من خلال ما يقدمه من تشريعات تواكب مرحلة البناء، وتلبي تطلعات السوريين، وتدعم مسيرة التنمية والازدهار.

ودعا الشرع أعضاء مجلس الشعب إلى تحمل مسؤوليتهم، والمساهمة في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن يكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد أن انعقاد الجلسة الأولى للمجلس يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة سوريا، تعكس تضحيات الشعب السوري وصموده، وتعلن انطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني، مشددا على أن ما تحقق اليوم هو ثمرة التضحيات التي قدمها السوريون من أجل الحرية والسيادة.

وأوضح الأحمد، أن اللجنة العليا للانتخابات قادت أول تجربة انتخابية في ظل النظام الانتخابي المؤقت بكل أمانة واقتدار، مبينا أن الانتخابات شملت 13 محافظة و57 دائرة انتخابية، وتنافس فيها أكثر من 500 مرشح، فيما اختارت هيئة ناخبة تضم أكثر من 6800 عضو أعضاء مجلس الشعب، معتبرا أن هذا الاستحقاق مهد لولادة مجلس يجسد إرادة الشعب السوري الحرة، وتطلعه إلى مستقبل مستقر ومشرق.

وأدى أعضاء مجلس الشعب القسم خلال الجلسة بحضور الرئيس الشرع، فيما دعا أسامة العساف، أكبر أعضاء المجلس سنا، أعضاء اللجنة القانونية المؤقتة إلى الإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات، ووضع الضوابط الخاصة بانتخابات المكتب الرئاسي للمجلس.

ويأتي تشكيل مجلس الشعب السوري بمن فيه الثلث المكمل ‏الذي صدرت قائمته في الأول ‏من يوليو الجاري، كآلية ‏دستورية انتقالية نص عليها النظام الانتخابي المؤقت، بهدف ‌‏ضمان قدرة المجلس على العمل ضمن الظروف الاستثنائية ‏التي تمر بها البلاد في مرحلة ‏ما بعد التحرير، وهي لا تعد ‏نموذجا تشريعيا دائما في سوريا، وإنما صيغة مرتبطة ‌‏بالمرحلة الراهنة.‏

الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري أحمد الشرع اللجنة العليا لانتخابات المجلس

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