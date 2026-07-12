تجاوزنا سويسرا بالخبرة.. تعليق قوي من سكالوني بعد التأهل لنصف نهائي المونديال

يعتقد سكالوني أن تجربة قطر 2022، حيث فازوا باللقب بركلات الترجيح على فرنسا، قد ساعدت لاعبيه على تجاوز تلك اللحظات الصعبة في مونديال 2026 آخرها الفوز على سويسرا 3-1 وبلوغ نصف النهائي.

لم يكن طريق الأرجنتين في البطولة سهلاً على الإطلاق، فقد أهدروا تقدمهم مرتين أمام الرأس الأخضر قبل أن يحققوا فوزاً صعباً بنتيجة 3-2 في دور الـ32 أمام مصر، ثم تعرضوا لضغط شديد مرة أخرى من قبل فريق سويسرا الذي تغلبه عليهم في الأخير بنتيجة 3-1.

وقال المدرب: "كنا نعلم أننا سنعاني، وهذا جزء من دمنا، وهذا ما يجلب راحة البال، في قطر، لم نكن نملك تلك الخبرة، وأنا من ضمنهم، وكانت تلك المواقف صعبة للغاية، الآن نحن قادرون على التعامل مع ذلك الموقف".

وأضاف: “لكننا الآن أكثر خبرة لأننا نعرف شعور الهيمنة من الخصم، وتلقي هدف التعادل، لذلك حافظنا اليوم على هدوئنا، عرف الفريق كيف يحافظ على هدوئه، وبالتأكيد لن نستسلم أبدًا.”

وتابع: “لقد كانت سويسرا خصما عنيدا، كان من الصعب جدا علينا الفوز في المواجهات الثنائية، أو القيام بأكثر من خمس أو ست تمريرات متتالية، لقد كانوا أقوياء للغاية، وقد خاضوا صراعا شرسا في المواجهات الفردية في مناطق مختلفة من الملعب، لقد عانينا أمامهم كثيراً.”

واستمر: “لدينا أيضاً لاعبون على مقاعد البدلاء قادرون على قلب مجريات المباراة رأساً على عقب، وهذا أمر جيد للغاية في النهاية، نجد الحلول دائما، نحن فريق واحد، نحن متحدون، نحن متماسكون للغاية، هذا بفضل اللاعبين لأنهم وثقوا بأنفسهم، وهذا دليل على أن كرة القدم معقدة.”

الظهور السادس

وأتم عن ظهور الأرجنتين السادس في دور نصف النهائي: "لم أفكر في الأمر، لكن هذا شيء يدعو للفخر الشديد، عندما تصل إلى نصف النهائي، عليك أن تستمع وتخوض هذه التجربة".