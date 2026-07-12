قيادي بمستقبل وطن: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني رسالة تقدير لكل من يرفع اسم مصر

أكد المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم وتكريمهم عقب مشاركتهم المشرفة في بطولة كأس العالم 2026، يعكس النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في تقدير النماذج الوطنية الناجحة، وترسيخ ثقافة تكريم الإنجاز وتحفيز الإبداع والتميز في مختلف المجالات.

وأوضح “مسعود” أن كلمات الرئيس خلال اللقاء حملت العديد من الرسائل المهمة، وفي مقدمتها أن قيمة الإنجاز لا تُقاس فقط بالنتائج، وإنما بما يقدمه أبناء الوطن من أداء مشرف، وانضباط، وإخلاص، وقدرة على تمثيل مصر بالصورة التي تليق بمكانتها أمام العالم، وهو ما نجح المنتخب الوطني في تجسيده طوال مشواره في البطولة.

وأشار أمين العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن إلى أن إشادة الرئيس بما قدمه الجهاز الفني الوطني واللاعبون، وتأكيده استمرار دعم الدولة للكوادر الوطنية، يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة قادرة على مواصلة مسيرة النجاح.

وجود منظومة حقيقية لاكتشاف المواهب

وأضاف أن توجيهات الرئيس بشأن ضرورة وجود منظومة حقيقية لاكتشاف المواهب الشابة، من خلال كشافين يتمتعون بالكفاءة والحيادية، تمثل رؤية استراتيجية لبناء مستقبل الكرة المصرية، والاستفادة من الطاقات الكبيرة التي يمتلكها الشباب المصري في مختلف المحافظات.

وأكد المهندس أحمد أمين مسعود أن حالة الفخر والالتفاف الشعبي التي صنعها المنتخب الوطني خلال البطولة أثبتت أن الرياضة تظل إحدى أهم أدوات تعزيز الانتماء والوحدة الوطنية، وأن ما تحقق يمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل، والبناء على هذا الإنجاز، بما يسهم في ترسيخ مكانة الرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم “مسعود” بيانه بالتأكيد على أن دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين يعكس رؤية متكاملة تؤمن بأن بناء الإنسان المصري ورعاية الموهوبين يمثلان أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة، متمنيًا للمنتخب الوطني مزيدًا من النجاحات والإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.