برلماني: تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يدعم الاقتصاد الوطني ويُسرّع تنفيذ خطط التنمية

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن مناقشات وزيري الخارجية والتخطيط بشأن زيادة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية تمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تنفيذ أجندة التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.





وأوضح" مسعود" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يسهم في توفير التمويلات الميسرة والخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية، خاصة في مجالات البنية التحتية، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.

الدولة نجحت في بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية



وأضاف أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، وهو ما ساهم في جذب استثمارات جديدة، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك بعد ان استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د.أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية.



شهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعميق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يعزز كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن مناقشة آليات توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.