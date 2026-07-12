ما أسباب الإصابة بجفاف العين فجأة؟

يُعرف جفاف العين الشديد (Xerophthalmia) بأنه مجموعة من العلامات والأعراض التي تصيب العين نتيجة نقص فيتامين أ، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان البصر.

وجفاف العين قد يسبب أعراضًا مثل:

-تشوش أو ضبابية الرؤية.

-الإحساس بالحرقان أو الوخز.

-الشعور بوجود جسم غريب داخل العين.

جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية

وأشارت الطبيبة البريطانية إيلي كانون، إلى أن جفاف العين يحدث عندما لا تنتج العين كمية كافية من الدموع، أو عندما تتبخر الدموع بسرعة، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالحرقان وعدم الراحة وتهيج العين، إذ تلعب الدموع دورًا أساسيًا في ترطيب سطح العين وحمايته وتغذيته.

وأوضحت الطبيبة أن جفاف العين قد يكون مشكلة منفصلة في كثير من الحالات، وغالبًا ما ينتج عن التهاب الجفون أو اضطرابات في القنوات الدمعية.

ولكن إذا كان جفاف العين مصحوبًا بإرهاق دائم، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية مثل:



ـ متلازمة شوغرن، التي تستهدف الغدد المنتجة للدموع واللعاب.

ـ مرض الذئبة الحمراء، الذي قد يؤثر في المفاصل وأعضاء مختلفة من الجسم.

وأكدت أن الطبيب يمكنه تشخيص هذه الحالات من خلال تحاليل الدم التي تبحث عن مؤشرات الالتهاب والأجسام المضادة المرتبطة بأمراض المناعة.

وأفضل طريقة لتجنب الإصابة بجفاف العين الناتج عن نقص فيتامين أ هي الحصول على كميات كافية من فيتامين أ من خلال النظام الغذائي.

وتشمل الأطعمة الغنية به ما يلي:

-الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب.

-الفواكه الصفراء والبرتقالية مثل البابايا والبرتقال.

-الخضروات الصفراء مثل القرع واليقطين.

-الجزر.

-الكبدة.

-صفار البيض.

-زيوت كبد السمك.

-الأطعمة والمشروبات المدعمة بفيتامين أ.

أما علاج نقص فيتامين أ فيعتمد على تناول المكملات الغذائية ، مع ضرورة المتابعة الطبية، لأن الإفراط في تناول فيتامين أ قد يسبب مضاعفات خطيرة وقد يكون قاتلًا في بعض الحالات.

