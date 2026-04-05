قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

متى يمكن إجراء عملية جراحية لعلاج جفاف العين؟

هاجر هانئ

جفاف العين، وهو حالة شائعة، لا يستدعي عادةً إجراء جراحة. مع ذلك، بالنسبة لمن يعانون من مشاكل كامنة محددة أو أعراض جفاف العين الشديدة والمستمرة، تصبح جراحة جفاف العين خيارًا أساسيًا للتخفيف من الأعراض.

بشكل عام، قد يكون جفاف العين مزعجًا ولكنه غير ضار. إذا كنت تعاني من ضعف جودة الدموع أو مشاكل هيكلية في قنوات الدمع، فقد تجد صعوبة في ترطيب عينيك بشكل كافٍ، مما قد يؤدي إلى تلف الصلبة والقرنية والأنسجة الأخرى.

معظم العلاجات الجراحية لجفاف العين هي عمليات جراحية بسيطة تُجرى في العيادات الخارجية، حيث يتم إغلاق قنوات الدمع جزئيًا أو كليًا، مما يُبقي الدموع على سطح العين لفترة أطول. قد تتطلب بعض المشاكل الصحية المزمنة، مثل أمراض المناعة الذاتية، زراعة غدد لعابية للحفاظ على ترطيب العين.

لا يعني تشخيص جفاف العين بالضرورة أنك ستحتاج إلى جراحة. ولكن إذا لم تُجدِ قطرات العين نفعًا، فقد تكون الجراحة خيارًا مناسبًا.

أسباب جفاف العين


يؤدي أحد ثلاثة عوامل إلى جفاف العين: إما أن الغدد الدمعية لا تُنتج كمية كافية من الدموع لترطيب العين بشكل كافٍ؛ أو أن جودة الدموع لديك منخفضة ولا تعمل بكفاءة لترطيب العين؛ أو أن الدموع تجف بسرعة كبيرة.

تؤدي العديد من الحالات المرضية الكامنة، وبعض العادات، والتعرضات البيئية المحددة إلى أي من هذه الحالات أو جميعها التي تُسبب جفاف العين. تشمل الظروف الأساسية ما يلي:

بعض الأدوية
متلازمة شوغرن
الحساسية
التقدم في السن
الإفراط في استخدام الشاشات
نقص فيتامين أ
الرياح وانخفاض الرطوبة
ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة
التعرض للدخان


جراحة جفاف العين: خيار نادر ولكنه مهم


ربما ترمش كثيرًا لتحسين رؤيتك، أو تشعر بحكة شديدة في عينيك، أو تبدو عيناك حمراء أو ملتهبة باستمرار. قد تكون هذه علامات على جفاف العين المزمن، وهي حالة ناتجة عن عدم قدرة الغدد الدمعية على إنتاج كمية كافية من الدموع، أو إنتاجها دموعًا ذات جودة منخفضة لا تغطي العين.

يُعد جفاف العين من مشاكل الرؤية الشائعة التي تُصيب ملايين الأمريكيين سنويًا.

إذا كنت تستخدم قطرات العين بشكل متكرر لتخفيف الحكة أو الحرقة أو الشعور بعدم الراحة في عينيك، فقد يُشير ذلك إلى إصابتك بجفاف العين. على الرغم من أنه مرض شائع وقابل للعلاج، فمن المهم تشخيصه وبدء خطة علاجية مع أخصائي البصريات أو طبيب العيون. قد تتطور مشاكل بصرية أكثر خطورة لاحقًا إذا لم تتلقَ العلاج المناسب الآن.

في حالات نادرة، قد تحتاج إلى جراحة لعلاج جفاف العين. عادةً ما يصف الطبيب تغييرات في نمط الحياة، وقطرات عين بوصفة طبية، وخيارات أخرى أولًا. لكن قد تجد في النهاية أن أفضل طريقة لعلاج جفاف العين هي جراحة الجفن لتعديل تدفق الدموع حول العين.

المصدر:nvisioncenters

جفاف العين أسباب جفاف العين تشخيص جفاف العين متلازمة جفاف العين جراحة لعلاج جفاف العين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد