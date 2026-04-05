قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15
خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون أدوية.. 8 طرق لتحسين جودة النوم بشكل طبيعي

النوم
النوم
هاجر هانئ

لا يقتصر النوم على عدد الساعات التي تقضيها في السرير، بل يتعلق بقدرة الجسم والعقل على التعافي واستعادة نشاطهما، تُظهر الدراسات أن النوم ضروري للذاكرة، ووظائف المناعة، والصحة العامة، وأن قلة النوم ترتبط بأمراض القلب، والاكتئاب، وأمراض التمثيل الغذائي. في عالمنا المتصل باستمرار بالشاشات، بات الحصول على نوم جيد أمرًا صعبًا. لكن الخبر السار هو أن بعض التعديلات البسيطة قد تُحدث فرقًا كبيرًا في جودة النوم، حتى بدون أدوية.

8 طرق لتحسين جودة النوم بشكل طبيعي

١. حافظ على جدول نوم منتظم

يتبع جسمك إيقاعًا بيولوجيًا يوميًا، وهو ساعة داخلية طبيعية تتزامن مع الضوء والوقت. يُحافظ الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ منتظمة ودقيقة على هذا الإيقاع، مما يُقلل من صعوبة النوم ويجعل الاستيقاظ أسهل وأكثر انتعاشًا. على النقيض من ذلك، فإن أنماط النوم المتغيرة وغير المنتظمة تُخلّ بهذا الإيقاع البيولوجي وتُقلل من كفاءة النوم.

٢. قلل من استخدام الشاشات قبل النوم

إلى جانب الحد من إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم)، أظهرت الأبحاث أن التعرض لضوء الأجهزة الإلكترونية ليلاً يؤثر سلبًا على عوامل نمط الحياة الأخرى المتعلقة بجودة النوم. وأسهل طريقة لمعالجة هذه المشكلة، إلى جانب تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية خلال النهار، هي تجنب استخدامها قبل ساعة من النوم.

٣. تهيئة بيئة نوم مثالية

تعتمد جودة النوم (كفاءة النوم) بشكل كبير على البيئة المحيطة. فالغرفة الباردة والمظلمة والهادئة تُهيئ الجسم للراحة. حتى أبسط أنواع الإزعاج، كالضوء أو الضوضاء، قد تُؤدي إلى اضطراب دورة النوم. ويُعدّ التفاعل بين مختلف عناصر البيئة عاملاً بالغ الأهمية في تحديد مدى جودة نومنا.

٤. انتبه لنظامك الغذائي والمنبهات

تؤثر خياراتك من الطعام والشراب خلال النهار على جودة نومك ليلاً، يُعد الكافيين والنيكوتين والوجبات الدسمة قبل النوم من بين العوامل التي تُسبب مشاكل في النوم. تُؤكد الدراسات على الدور المحوري للتغذية والمنبهات في جودة النوم، لذا يُصبح تناول الطعام بوعي ضرورةً لنوم أفضل.

٥. حافظ على نشاطك البدني

يُعدّ الانتظام في ممارسة الرياضة وسيلة فعّالة لتحسين مدة النوم وجودته. تُساعد الرياضة على موازنة الطاقة وتخفيف التوتر، مما يُسهّل عملية النوم. مع ذلك، قد يُؤدي الإفراط في النشاط البدني قبل النوم مباشرةً إلى نتائج عكسية، لذا يُعدّ توقيت ممارسة الرياضة خلال اليوم مُهمًا.

٦. إدارة التوتر والإجهاد الذهني

يُرجّح أن يُحوّل القلق والخوف الشخص إلى مُصاب بالأرق المُزمن. فالدماغ الذي لا يتوقف عن العمل قد يُؤخّر النوم، بل ويُؤثّر سلبًا على عمقه. وقد تُساعد بعض الطرق، كالتأمل والتنفس العميق والكتابة، على تهدئة الأفكار وتهيئة الجسم للنوم.

٧. التعرّض للضوء الطبيعي خلال النهار

يُؤثّر التعرّض لأشعة الشمس الطبيعية بشكلٍ كبير على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، إذ يُشير إلى أوقات الاستيقاظ والنوم. وقد يُؤدّي إهمال التعرّض لضوء النهار إلى اضطرابٍ كبير في الساعة البيولوجية، ممّا يُسبّب صعوبة في النوم ليلًا.

٨. توخّ الحذر عند استخدام مُساعدات النوم

يلجأ الكثيرون إلى مُكمّلات الميلاتونين لتحسين النوم، وقد أثبتت الدراسات أنها قد تُحسّن جودة النوم في بعض الحالات. مع ذلك، يُشدّد المُختصّون على ضرورة عدم اعتبارها حلًا طويل الأمد، كما لا ينبغي أن تُغني عن عادات النوم الصحية.

النوم جودة النوم أمراض القلب المناعة

