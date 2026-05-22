الجيش الأمريكي تحويل مسار 97 سفينة تجارية منذ بدء العمليات البحرية في مضيق هرمز
1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
خبير فضاء: مهمة «سمايل» الصينية الأوروبية خطوة مهمة لحماية الأقمار الصناعية من التوهجات الشمسية
مشاجرة بعصا وسلاح أبيض.. ضبط سائق توك توك وقائد سيارة في الإسكندرية
وزير خارجية أمريكا: المفاوضات مع إيران تشهد تقدمًا ملحوظًا ولم نصل إلى إتفاق
نبوءة عمرها 66 عامًا تعود.. هل يقترب العالم من "يوم القيامة" في 2026؟
شيكوبانزا: غضبت بعد استبدالي لأني كنت أرغب في إسعاد جماهير الزمالك
بدون الـ var.. مصر تواجه روسيا وديًا بطاقم جزائري استعدادًا للمونديال
كنز جديد يظهر للنور | عوائد بالمليارات تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر
بعد 21 عاماً.. عائد من الموت يثير الجدل داخل أروقة الجهات الرسمية العراقية
الصحة العالمية: 12 إصابة بفيروس هانتا على سفينة رحلات بحرية| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائبة تطالب بربط تطوير التعليم بمهارات سوق العمل والتوسع في تدريب المعلمين

جيهان شاهين
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة د. جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب، أن ما تم استعراضه خلال مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» يعكس أهمية استمرار العمل على تطوير المنظومة التعليمية بصورة شاملة، مشيرة إلى أن تحسين مؤشرات الحضور وتقليل كثافات الفصول يمثل خطوة مهمة، لكن التحدي الحقيقي يظل في تحسين جودة التعليم ومخرجاته.

 تطوير التعليم

وقالت شاهين إن تطوير التعليم لم يعد مرتبطًا فقط بتوفير البنية الأساسية أو إنشاء المدارس، وإنما أصبح مرتبطًا ببناء طالب يمتلك مهارات التفكير والابتكار والقدرة على التعامل مع متغيرات سوق العمل الحديثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن المعلم يمثل العنصر الأهم في نجاح أي خطة إصلاحية، مؤكدة ضرورة استمرار برامج التدريب والتأهيل المهني، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، بما يضمن توفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وكفاءة داخل المدارس.

وشددت النائبة جيهان شاهين على أهمية التوسع في التعليم التكنولوجي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل الفعلية، إلى جانب التركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب في المراحل الأولى، باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء شخصية الطالب وقدراته التعليمية.

شمولية تدريب الطلاب على ريادة الأعمال

كما أكدت ضرورة شمولية تدريب الطلاب على ريادة الأعمال بصورة عملية حقيقية، وليس فقط من خلال المناهج النظرية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تأسيس مشروعات ناجحة وتحويل الأفكار إلى فرص إنتاج وعمل، مؤكدة أن صناعة رواد أعمال ناجحين تمثل أحد أهم مفاتيح التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت عضو تعليم البرلمان على أن تطوير التعليم يحتاج إلى رؤية طويلة المدى تقوم على التقييم المستمر وقياس النتائج بصورة واقعية، مشيرة إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية وبناء أجيال قادرة على المنافسة والإبداع.

التعليم البرلمان جيهان شاهين مجلس النواب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
صحة الشرقية
تسلا
زيت الفرامل
