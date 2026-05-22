ما يحدث في يوم عرفة للحاج وغيره .. خطيب المسجد الحرام : 3 نفحات لا تعوض

قال الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن هذه الأيام اجتمع فيها من شعائر الإسلام ما لا يجتمع في غيرها.

ما يحدث في يوم عرفة

وأوضح "المعيقلي" خلال الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن فيها يوم النحر الذي يُعد أعظم الأيام عند الله تعالى، وفيها يوم عرفة الذي يباهي الله سبحانه وتعالى فيه ملائكته بأهل الموقف.

وتابع: وهو أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار، مشيرًا إلى فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج، وأنه يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده بإذن الله تعالى، ومن أعظم الأعمال في هذه الأيام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلًا.

وأضاف أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن قبول الحج وبرّه يكونان بتحقيق التوحيد واتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالحج كله قائم على تعظيم الله وتوحيده وذكره في شعائره وأعماله وأذكاره.

تعظيم شعيرة الحج

ودعا الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة إلى تعظيم شعيرة الحج والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي وُضعت لتحقيق السلامة والمصلحة العامة، محذرًا من الحج دون تصريح لما يترتب عليه من الإضرار بالآخرين والإخلال بالتنظيمات المعدة لخدمة ضيوف الرحمن.

واستشهد بما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار»، منوهًا بأن الله -سبحانه- خصّ عشر ذي الحجة بالفضل والمزية، وجعلها من أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من غيرها.

ودلل بما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام».

وأفاد بأن أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام خدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بما توليه المملكة العربية السعودية من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تقدمه من جهود متواصلة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتيسير أدائهم للعبادات والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأوصى المسلمين بتقوى الله تعالى وطاعته، فالتقوى سبب لصلاح الأعمال والقلوب ومغفرة الذنوب والخطايا، مستدلاً بقول الله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾.