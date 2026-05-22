قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أولى أغنيات الألبوم الفرفوش.. أحمد سعد يطلق تيزر فلوس بابا مع ديستانكت
سعر العملات العربية ثابتة في البنوك.. الريال السعودي يستقر عند 14.08 جنيه والدينار الكويتي بـ 172.27 جنيه
القسطرة القلبية خطوة أساسية قبل جراحات صمام القلب بعد سن الـ50.. موافي يوضح
الحج بدون تصريح.. خطيب المسجد الحرام يحذر: قبول الفريقة يكون بأمرين
مجموعة الهبوط.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الأوروبي المشترك الداعي لوقف التوسع الاستيطاني
وداعًا للملك .. محمد صلاح يطوي صفحة المجد مع ليفربول برسالة مؤثرة
6 يونيو أولى جلسات محاكمة مالك مدرسة هابي لاند بتهمة هتك عرض صغار بالمدرسة| خاص
الشروط والأوراق المطلوبة | خطوات تحديث بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا .. وأسباب إيقافها
عشان بطولة الدوري .. طبيب أطفال يعلنها : الكشف مجاني لأي ابن أو بنت لابس تيشيرت الزمالك .. خاص
اعتقال 13 مستوطنا حاولوا أداء طقوس دينية داخل المسجد الأقصى
ما يحدث في يوم عرفة للحاج وغيره .. خطيب المسجد الحرام : 3 نفحات لا تعوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الحج بدون تصريح.. خطيب المسجد الحرام يحذر: قبول الفريقة يكون بأمرين

الحج دون تصريح
الحج دون تصريح
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن أعظم الأعمال في هذه الأيام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلًا، منوهًا بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

قبول الحج يكون بأمرين

وأوضح "المعيقلي" خلال الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن قبول الحج وبرّه يكونان بتحقيق التوحيد واتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف أن الحج كله قائم على تعظيم الله وتوحيده وذكره في شعائره وأعماله وأذكاره، داعيًا الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة إلى تعظيم شعيرة الحج والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي وُضعت لتحقيق السلامة والمصلحة العامة.

 وحذر من الحج دون تصريح لما يترتب عليه من الإضرار بالآخرين والإخلال بالتنظيمات المعدة لخدمة ضيوف الرحمن، مستشهدًا بما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار».

خدمة ضيوف الرحمن

ونوه بأن أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام خدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بما توليه المملكة العربية السعودية من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تقدمه من جهود متواصلة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين.

وتابع: وتيسير أدائهم للعبادات والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأشار إلى أن هذه الأيام اجتمع فيها من شعائر الإسلام ما لا يجتمع في غيرها، ففيها يوم النحر الذي يُعد أعظم الأيام عند الله تعالى، وفيها يوم عرفة الذي يباهي الله سبحانه وتعالى فيه ملائكته بأهل الموقف، وهو أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار.

وبين فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج، وأنه يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده بإذن الله تعالى،  منوهًا بأن الله -سبحانه- خصّ عشر ذي الحجة بالفضل والمزية، وجعلها من أفضل أيام الدنيا.

ولفت إلى أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من غيرها، مستدلاً بما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام».

وأوصى المسلمين بتقوى الله تعالى وطاعته، فالتقوى سبب لصلاح الأعمال والقلوب ومغفرة الذنوب والخطايا، مستدلاً بقول الله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

إمام وخطيب المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام خطبة الجمعة من المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي قبول الحج يكون بأمرين الحج دون تصريح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

الاهلي

الأهلي يعود إلى الكونفدرالية بعد غياب 11 عاما

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

الشرقية: صرف 32 مليون جنيه ضمن منحتين للعمالة غير المنتظمة

إصابة مدير آثار إسنا وأرمنت بكسر في القدم بعد سقوطه خلال جولة ميدانية الاقصر

إصابة مدير آثار إسنا وأرمنت بكسر في القدم بعد سقوطه خلال جولة ميدانية بالأقصر

حريق

السيطرة على حريق فى مصنع للأقمشة بالقليوبية

بالصور

أسباب ارتفاع الكوليسترول مضاعفاته الخطيرة.. وأفضل طرق علاجه

متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟

النظام الغذائي الأمثل لمن يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم معا

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد