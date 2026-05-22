مصر تشارك في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2026

عبد الخالق صلاح

استعرضت الإعلامية إنجي عهدي، خلال تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مشاركة مصر في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2026. وأكد  أنطون كوبياكوف مستشار رئيس الاتحاد الروسي أن مصر وروسيا تربطهما علاقات راسخة وطويلة الأمد، تقوم على الاحترام ، وتكافؤ المصالح، والشراكة الاستراتيجية خاصة أن  الحوار الدولي بين البلدين يكتسب أهمية بالغة، وتُعدّ الفعاليات الدولية الكبرى منصات أساسية لنقاش مفتوح وهادف للقضايا العالمية، معربا عن تقديره للمشاركة الفعّالة للشركاء المصريين في المنتديات والمبادرات التي تُنظمها مؤسسة روسكونجرس، وتطلعه إلى مزيد من تطوير التعاون في مجالات الأعمال، والعمل الإنساني.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الاتحاد الروسي مع حمدي شعبان، سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تعزيز التعاون الروسي المصري، ومشاركة مصر في الفعاليات الدولية الكبرى التي تُعقد في روسيا، والتحضيرات للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، كما أبرز الاجتماع التطور المطرد للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وتم التركيز بشكل خاص على تنفيذ مشروعات مشتركة واسعة النطاق، بما في ذلك بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، وتطوير المنطقة الصناعية الروسية في مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسياحة وتنمية الموارد البشرية،وناقش الطرفان مشاركة الوفد المصري في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، المقرر عقده في الفترة من 3 إلى 6 يونيو المقبل . خاصة مع اكتساب مصر تجربة ناجحة من خلال مشاركتها كضيف شرف في المنتدى عام 2022، ما أعطى دفعة قوية لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في مجالي الأعمال والمساعدات الإنسانية.

وأكد حمدي شعبان أن العلاقات بين مصر وروسيا ذات طبيعة استراتيجية حقيقية، وتشمل مجالات واسعة النطاق، من بينها الطاقة والصناعة، فضلاً عن السياحة والتعليم والأمن الغذائي، وتم التركيز بشكل خاص على الاستعدادات للقمة الروسية الأفريقية الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، وكلاهما سيُعقد في موسكو في أكتوبر المقبل وأعرب الجانب الروسي عن امتنانه لمصر على التنظيم رفيع المستوى للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، الذي عُقد في القاهرة في ديسمبر الماضى، كما ناقش الجانبان مشاركة ممثلين مصريين في عدد من الفعاليات الدولية، بما في ذلك منتدى "لنسافر!" الدولي للسياحة، والمنتدى الاقتصادي الشرقي، ومنتدى الثقافات المتحدة، وأسبوع الطاقة الروسي.
 

