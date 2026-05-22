قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالجلابية.. محمد رمضان يصل إلى بغداد لحضور عرض فيلم أسد | صور
عضو الحزب الديمقراطي: خسارة المرشح توماس ماسي في ولاية كنتاكي ضربة لمعارضي ترامب
رسوب العشرات من طلاب أولى و2 ثانوي في مدرسة فنية تجارية بالبحيرة.. مستندات
رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. 3260 وظيفة بمحطة الضبعة النووية ومدينتي 6 أكتوبر والعبور
ترامب: لن أذهب إلى حفل زفاف ابني غدا
هل وفاة الشخص يوم الجمعة يكون من حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
Forum.. تطبيق جديد من ميتا للمجموعات والمنتديات
عملاق إسباني يتحرك لضم محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول.. ما القصة؟
عبدالله السعيد : موسم كامل مليء بالتعب والمعارك الصامتة
اكتشف علاقة لية الخروف بمرض السرطان
اتهامات باعتداءات جنسية وتعذيب لناشطي “أسطول الحرية” بالسجون الإسرائيلية
حقق أرقاما تاريخية جديدة.. الونش: مسيرتي الممتدة مع الزمالك والمنتخب شرف ما بعده شرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصدر : فريق قطري في إيران لدعم مساعي التوصل لاتفاق نهائي مع أمريكا

فريق قطري في إيران لدعم مساعي التوصل لاتفاق نهائي مع أمريكا
فريق قطري في إيران لدعم مساعي التوصل لاتفاق نهائي مع أمريكا
القسم الخارجي

وصل فريق تفاوضي قطري إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى دعم المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي حالة التوتر والصراع القائم بين الجانبين.

 ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع أن الوفد القطري وصل إلى إيران بالتنسيق مع واشنطن للمساعدة في تقريب وجهات النظر ومعالجة الملفات العالقة التي ما زالت تعرقل الوصول إلى تسوية شاملة.

ووفقًا للمصدر، فإن مهمة الفريق القطري تتركز على دعم الجهود الرامية إلى «التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب ويعالج القضايا العالقة مع إيران»، في خطوة تعكس عودة الدوحة إلى لعب دور دبلوماسي مباشر في هذا الملف بعد فترة من الابتعاد النسبي عن الوساطة المرتبطة بالأزمة الإيرانية.

وتحظى قطر بتاريخ طويل في الوساطات الإقليمية والدولية، حيث لعبت خلال السنوات الماضية أدوارًا بارزة في ملفات متعددة، من بينها الحرب في غزة وتسوية عدد من الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة. إلا أن الدوحة كانت قد أحجمت عن الانخراط المباشر في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تعرضها لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال التصعيد العسكري الأخير، وهو ما تسبب بأضرار كبيرة في منشآت حيوية داخل البلاد.

ويأتي التحرك القطري في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. 

وتشير التقارير إلى أن باكستان ما زالت تؤدي دور الوسيط الرئيسي في المحادثات بين الطرفين منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة، فيما يمثل انخراط قطر إضافة جديدة إلى مسار التفاوض ومحاولة لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق دائم.

وتتمحور أبرز نقاط الخلاف المتبقية حول برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، ومستقبل العقوبات والإجراءات الاقتصادية المفروضة عليها، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالملاحة والأمن في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية. 

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الفجوات بين الطرفين تقلصت خلال الفترة الماضية، إلا أن الاتفاق النهائي لم يُحسم بعد.

من جانبه، أقر وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو بوجود مؤشرات إيجابية في مسار المفاوضات، معربًا عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية تحقيق تقدم خلال الأيام المقبلة، لكنه شدد على أن المشاورات لا تزال مستمرة وأن النتائج النهائية لم تتضح بعد.

ويرى مراقبون أن دخول قطر على خط الوساطة قد يسهم في تسريع التفاهمات بين الجانبين، مستفيدًا من العلاقات التي تربط الدوحة بكل من واشنطن وطهران، ومن خبرتها السابقة في إدارة الملفات المعقدة. 

كما يعكس هذا التحرك إدراكًا إقليميًا متزايدًا لأهمية احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، خاصة في ظل التأثيرات الاقتصادية والأمنية الواسعة التي قد تترتب على استمرار الأزمة.

فريق تفاوضي قطري العاصمة الإيرانية طهران إيران الولايات المتحدة واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

فيات باندا 2028

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

ترشيحاتنا

بورسعيد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بدعم القيادة السياسية وتكامل جهود مؤسسات الدولة

وزير التخطيط: الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد للعامين 26 /27 نحو 95 مليار جنيه

وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان المدينة الشبابية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة

وزير الرياضة ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان المدينة الشبابية لمتابعة مستوى الخدمات.. صور

الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية

خلال تفقده علوم رياضية بورسعيد.. وزير الشباب: اهتمامنا كبير بالتكامل بين المؤسسات التعليمية.. صور

بالصور

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد بقرية ميت ركاب بالزقازيق

مسجد
مسجد
مسجد

أسباب ارتفاع الكوليسترول مضاعفاته الخطيرة.. وأفضل طرق علاجه

متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟

النظام الغذائي الأمثل لمن يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم معا

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد