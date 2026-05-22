شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وفاركو في الدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي البنك الأهلي وفاركو، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري.

تشكيل فريق البنك الأهلي

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة فاركو، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: أمير مدحت، خالد شيفو، مصطفى الزناري، أحمد متعب.

خط الوسط: أحمد رضا، صلاح بوشامه، محمد إبراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: كريم عادل، ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد طارق سليمان، مصطفى عبد الرحيم، محمد بن شرقي، أحمد ريان، أسامة فيصل، مصطفى شلبي، سعيدو سيمبوري، أحمد النادري، هشام صلاح.