البترول عن كنز الصحراء الغربية.. خطوة مهمة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن كشف غازي ضخم في الصحراء الغربية المصرية، حققته شركة عجيبة للبترول — الكيان الاستثماري المشترك بين هيئة البترول المصرية وشركة إيني الإيطالية — ليُسجَّل بوصفه الأكبر للشركة خلال خمسة عشر عامًا متصلة، في مؤشر يُعزز آفاق الطاقة المصرية ويُخفف الضغط على فاتورة استيراد الغاز.

البئر الاستكشافية "بستان جنوب 1X".. نقطة الانطلاق

تحقق الكشف الجديد من خلال البئر الاستكشافية بستان جنوب 1X، التي نفذها الحفار EDC 9 التابع لشركة الحفر المصرية. وكشفت البئر عن عدة خزانات متنوعة من الحجر الرملي والجيري، بلغ صافي سمكها الإنتاجي 400 قدم، وهو رقم يؤكد الأهمية الاقتصادية والإنتاجية البالغة لهذا الاكتشاف.

الموقع الاستراتيجي يُقلّص تكاليف التطوير

ويُضاعف قيمة هذا الكشف أنه يقع على بعد 10 كيلومترات فحسب من التسهيلات والبنية التحتية القائمة بالفعل في المنطقة، مما يُتيح تنميته وربطه بشبكة الإنتاج في أقصر وقت ممكن، دون الحاجة إلى إقامة منشآت جديدة مكلفة. ويُترجَم ذلك مباشرةً في انخفاض تكلفة إنتاج البرميل وتسريع دخول الاحتياطيات المكتشفة دائرة الإنتاج الفعلي.

ملامح الاكتشاف بالتفصيل

يعكس الكشف نجاح الحوافز التي قدمتها الوزارة للشركاء لتكثيف البحث والاستكشاف بالقرب من الحقول والبنى التحتية القائمة." وزارة البترول والثروة المعدنية

استراتيجية الوزارة

يأتي هذا الإنجاز ثمرةً لسياسة وزارة البترول الرامية إلى تشجيع عمليات الاستكشاف في المناطق المحيطة بالحقول والبنى التحتية الموجودة. وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور: خفض تكلفة إنتاج البرميل بالاستفادة من المنشآت القائمة، وتسريع وتيرة دخول الاكتشافات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج، وتحفيز الشركاء على توظيف أحدث تقنيات جمع البيانات وتحليلها لرفع معدلات النجاح الاستكشافي.

الأثر على أمن الطاقة وميزان المدفوعات

يأتي الكشف في سياق مساعي مصر لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتقليص الاعتماد على الواردات التي تضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. وبالنظر إلى حجم الاحتياطيات المكتشفة وقرب الموقع من البنية التحتية الموجودة، فإن الكشف الجديد يُرسّخ مكانة الصحراء الغربية بوصفها واحدة من أكثر المناطق جاذبيةً للاستثمار في قطاع الغاز المصري

