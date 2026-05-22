موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الأضحى 2026
عبد العزيز جمال

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد صلاة عيد الأضحى 2026، بالتزامن مع إعلان دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وتحديد أول أيام عيد الأضحى المبارك رسميًا، وسط استعدادات واسعة من المواطنين لأداء الصلاة في الساحات والمساجد الكبرى بمختلف المحافظات.

ويترقب ملايين المسلمين في مصر والعالم العربي موعد صلاة عيد الأضحى 2026 باعتباره أحد أهم الشعائر الإسلامية التي تحمل أجواء روحانية خاصة، حيث يحرص المواطنون على أداء الصلاة في الساحات المفتوحة والمساجد الكبرى وسط أجواء احتفالية مميزة، ويتسابقون لارتداء الملابس الجديدة وتبادل التهاني والتبريكات.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وعلى هذا الأساس تكون:

وقفة عرفات: يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026

أول أيام عيد الأضحى المبارك: يوم الأربعاء 27 مايو 2026

ويوم وقفة عرفات هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعتبر أعظم أيام السنة عند المسلمين، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، ويستحب لغير الحجاج صيام هذا اليوم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة

بحسب الحسابات الفلكية الرسمية، تقام موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحًا، وهو نفس التوقيت تقريبًا في محافظة الجيزة، وسط استعدادات من وزارة الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات الكبرى لاستقبال المصلين.

كما أكدت الجهات المختصة الانتهاء من تجهيز الساحات وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم وتوفير الخدمات الأمنية والتنظيمية لتسهيل حركة المواطنين خلال أداء الصلاة، مع تخصيص أماكن منفصلة للسيدات وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات

جاءت مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في مختلف المحافظات المصرية كالتالي:

محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: 6:21 صباحًا

الجيزة: 6:21 صباحًا

بنها: 6:20 صباحًا

شبين الكوم: 6:21 صباحًا

طنطا: 6:20 صباحًا

المنصورة: 6:18 صباحًا

الزقازيق: 6:19 صباحًا

دمنهور: 6:22 صباحًا

كفر الشيخ: 6:20 صباحًا

محافظات الإسكندرية والسواحل الشمالية

الإسكندرية: 6:23 صباحًا

مرسى مطروح: 6:34 صباحًا

السلوم: 6:42 صباحًا

دمياط: 6:15 صباحًا

محافظات القناة وسيناء

بورسعيد: 6:14 صباحًا

السويس: 6:16 صباحًا

الإسماعيلية: 6:15 صباحًا

العريش: 6:08 صباحًا

الطور: 6:15 صباحًا

سانت كاترين: 6:13 صباحًا

طابا: 6:07 صباحًا

شرم الشيخ: 6:13 صباحًا

نويبع: 6:10 صباحًا

محافظات الصعيد

الفيوم: 6:24 صباحًا

بني سويف: 6:23 صباحًا

المنيا: 6:27 صباحًا

أسيوط: 6:27 صباحًا

سوهاج: 6:26 صباحًا

قنا: 6:23 صباحًا

أسوان: 6:26 صباحًا

أبو سمبل: 6:35 صباحًا

محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد

الغردقة: 6:17 صباحًا

الخارجة: 6:34 صباحًا

حلايب: 6:15 صباحًا

شلاتين: 6:18 صباحًا

صلاة عيد الأضحى

ويواصل المواطنون البحث المكثف عن موعد صلاة عيد الأضحى 2026 للتجهيز المبكر والتوجه إلى الساحات قبل الصلاة بوقت كافٍ، خاصة مع التوقعات بزيادة أعداد المصلين هذا العام.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك

تُعد تكبيرات العيد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، وتبدأ من فجر يوم عرفة وحتى عصر رابع أيام العيد، وتأتي الصيغة الأشهر لتكبيرات العيد كالتالي:

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليمًا كثيرًا».

ويحرص المسلمون على ترديد التكبيرات في المساجد والبيوت والشوارع، مما يضفي أجواء روحانية مميزة بالتزامن مع موعد صلاة عيد الأضحى 2026.

عدد ركعات صلاة عيد الأضحى وكيفية أدائها

أوضحت دار الإفتاء أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي محمد ﷺ، وتتكون من ركعتين فقط، وتقام في الساحات المخصصة أو المساجد الكبرى في جميع المحافظات.

طريقة أداء صلاة العيد

أولاً: الركعة الأولى

  • تبدأ بتكبيرة الإحرام (الله أكبر).
  • ثم يكبر الإمام سبع تكبيرات (بما فيها تكبيرة الإحرام).
  • يقرأ الإمام سورة الفاتحة.
  • ثم يقرأ سورة قصيرة مثل سورة الأعلى أو سورة ق.
  • بعد ذلك يؤدي الركوع والسجود كالمعتاد.

ثانياً: الركعة الثانية

  • عند القيام للركعة الثانية يكبر الإمام خمس تكبيرات.
  • يقرأ الفاتحة ثم سورة قصيرة مثل سورة الغاشية أو سورة القمر.
  • ثم يتم الركوع والسجود.
  • وبعد التشهد يختتم الإمام الصلاة بالتسليم.

ويزداد اهتمام المسلمين بمعرفة تفاصيل الصلاة مع اقتراب موعد صلاة عيد الأضحى 2026 للاستعداد لأداء الشعيرة بالشكل الصحيح.

استعدادات مكثفة لاستقبال صلاة العيد

كثفت وزارة الأوقاف استعداداتها لاستقبال المصلين خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تخصيص آلاف الساحات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، مع تجهيز فرق من الأئمة والخطباء للإشراف على الصلاة وتنظيم دخول وخروج المواطنين.

كما رفعت الأجهزة الأمنية حالة الاستعداد القصوى لتأمين الساحات والشوارع المحيطة بها، إلى جانب توفير خدمات مرورية لتسهيل الحركة خلال ساعات الصباح الأولى بالتزامن مع موعد صلاة عيد الأضحى 2026.

الضوابط المنظمة لإقامة صلاة العيد

حددت وزارة الأوقاف مجموعة من الضوابط لتنظيم إقامة صلاة العيد، وتشمل:

  • الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة وتهيئتها على أكمل صورة.
  • تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.
  • تجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة.
  • عدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.
  • ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.
  • الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.
  • منع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذىً للمصلين الآخرين.
  • فتح مخارج واضحة للطوارئ لضمان سلامة المصلين.
  • توفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش على المصلين والجيران.

أجواء روحانية وفرحة كبيرة بين المواطنين

تشهد الشوارع والأسواق أجواء احتفالية واسعة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يقبل المواطنون على شراء الملابس الجديدة وتجهيز الأضاحي وتحضير الزيارات العائلية وشراء الحلوى والكعك.

ويظل موعد صلاة عيد الأضحى 2026 من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام الأسر ، باعتباره بداية الاحتفال الرسمي بالعيد، وواحدًا من أبرز المظاهر الدينية والاجتماعية التي ينتظرها الجميع كل عام.

