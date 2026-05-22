لقجع يكسر صمته بشأن أزمة أمم أفريقيا 2025: المغرب التزم بالقانون.. والحقيقة ستنتصر

خرج فوزي لقجع عن صمته للحديث لأول مرة بتفصيل حول الأزمة المثيرة التي اندلعت عقب نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي لا تزال تلقي بظلالها على الكرة الأفريقية مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026.

وتفجرت الأزمة بعدما تُوج منتخب السنغال باللقب، قبل أن يتم تجريده منه بقرار صادر عن لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في انتظار الحسم النهائي من جانب محكمة التحكيم الرياضي.

المغرب تصرف وفق القانون

وفي تصريحات لمجلة أونزي مونديال، أكد لقجع أن المغرب تعامل مع الأزمة من منطلق قانوني بحت، مشددًا على أن مؤسسات المملكة التزمت باللوائح المنظمة للمسابقة طوال مراحل النزاع.

وقال لقجع: "من جانبنا، كنا نأمل في نهاية احتفالية للمنافسة، لأن كل الظروف كانت مهيأة لحدث كروي كبير حتى الدقيقة 95 من المباراة النهائية".

وأضاف: "رغم اختلافنا مع الحكم الابتدائي، فإننا لم نُظهر أي استياء علني، وتمسكنا بقيم دولة عريقة تحترم القانون والمؤسسات".

الخلاف ليس مع السنغال

وشدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أن خطوة الاستئناف لم تكن موجهة ضد منتخب السنغال، وإنما جاءت دفاعًا عن تطبيق لوائح “كاف”، خاصة المادتين 82 و84.

وأوضح: "طلبنا فقط تطبيق اللوائح، وهي مواد واضحة لا تحتاج إلى أي تأويل، وفي النهاية انتصر موقفنا".

كما أشار إلى أن العلاقات التاريخية بين المغرب والسنغال أكبر من أي خلاف رياضي، مؤكدًا احترام بلاده الكامل للمنتخب السنغالي وجماهيره.

رد على اتهامات السيطرة على الكاف

ورد لقجع أيضًا على الاتهامات التي تتحدث عن سعي المغرب للهيمنة على القرار داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدًا أن المغرب كان بعيدًا عن إدارة الكرة الأفريقية لسنوات طويلة، قبل أن يعود مؤخرًا للقيام بدور يتناسب مع حجمه وإسهاماته في تطوير اللعبة بالقارة.

وقال: "لا يُلام المغرب على سعيه للارتقاء بكرة القدم الأفريقية، فهذا كل ما في الأمر".

انتظار قرار كاس

واختتم لقجع تصريحاته بالتأكيد على احترام المغرب الكامل للقرار النهائي المرتقب من محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، مشيرًا إلى أن تثبيت تتويج المنتخب المغربي باللقب سيكون مصدر فخر لكل مكونات الكرة المغربية.