قالها أنا تعبان تعالي سوقي مكاني.. ضبط سائق تابع لتطبيق نقل ذكي استولى على راكبة بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر، من قيام سائق تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكي بسرقة متعلقاتها الشخصية “بأسلوب المغافلة”؛ عقب استقلالها السيارة رفقته في الجيزة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 8 مايو الجاري، تبلغ لقسم شرطة الدقي من القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة)، بتضررها من سائق تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكي؛ لقيامه بإيهامها بشعوره بحالة إعياء حال استقلالها السيارة رفقته، وقيامه بطلب قيادتها للسيارة بدلاً منه؛ مما دعاها للترجل من السيارة لاستبدال المقعد، وفي أثناء ذلك، قام بمغافلتها وفر هارباً بالسيارة، وبداخلها بعض متعلقاتها الشخصية (هاتفها المحمول – جهاز أيباد- حقيبة).

وأمكن تحديد وضبط قائد السيارة وقت ارتكاب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه سيئي النية (مقيمان بالقاهرة)، أمكن ضبطهما وبحوزتها المسروقات المستولى عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية.