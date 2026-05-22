1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات هبوطية خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 مايو 2026، بالتزامن مع وصول سعر أوقية الذهب عالميًا إلى مستوى 4527.8 دولار، وسط حالة من الترقب والانتظار تسيطر على الأسواق العالمية للمعدن النفيس، في ظل ترقب المستثمرين للقرارات الاقتصادية الكبرى المتعلقة بأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.





سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المحلي، نحو 6820 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 54,560 جنيهًا، مع تحركات محدودة في مختلف الأعيرة داخل السوق المصري خلال تعاملات اليوم.

وتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 1440 جنيها ، غيما هبط سعر عيار 21 بنحو 180 جنيها مقارنة بسعره قبل أيام.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب في الأسواق اليوم الجمعة 22 مايو 2026 على النحو التالي (آخر تحديث):

عيار 24: 7,794.25 جنيه للشراء و7,737 جنيهًا للبيع

عيار 22: 7,144.75 جنيه للشراء و7,092 جنيهًا للبيع

عيار 21: 6,820 جنيهًا للشراء و6,770 جنيهًا للبيع

عيار 18: 5,845.75 جنيه للشراء و5,802 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب: 54,560 جنيهًا للشراء و54,160 جنيهًا للبيع

سعر أوقية الذهب عالميًا: 4,509 دولارًا للشراء و4,508 دولارًا للبيع



تذبذب محدود في حركة الأسعار

وانخفض سعر الذهب مساء اليوم في بداية التعاملات بقيمة وصلت إلى 20 جنيهًا في المتوسط (حوالي 5 جنيهات لكل عيار) بعد زيادة سجلها أمس بلغت 40 جنيهًا، مما يعكس استمرار حالة التذبذب المحدود في حركة الأسعار بالسوق المحلي، مع غياب المحفزات القوية لتحريك الأسعار بشكل حاد.

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 6,820 جنيهًا.

تراجع الطلب على المشغولات الذهبية

على صعيد الطلب، شهدت سوق الذهب في مصر خلال الربع الأول من عام 2026 تراجعًا ملحوظًا في الإقبال على المشغولات الذهبية، نتيجة الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسعار محليًا وعالميًا خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع العديد من المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وأظهرت البيانات أن الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بلغ نحو 5.2 طن خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 5.1 طن خلال الربع الرابع من عام 2025، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 19% على أساس سنوي، في ظل استمرار ضعف القوة الشرائية للمواطنين وتأثرها بارتفاع الأسعار.



ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية

في المقابل، سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر نحو 5.7 طن خلال نفس الفترة (الربع الأول 2026)، متراجعًا بنسبة 23% مقارنة بالربع السابق (الرابع 2025)، لكنه ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي (مقارنة بالربع الأول 2025)، ما يعكس استمرار توجه شريحة من المستثمرين والمدخرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وحافظًا للقيمة، رغم تقلبات الأسواق العالمية المستمرة وارتفاع أسعار الفائدة.