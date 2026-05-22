صحي ولذيذ.. طريقة عمل بان كيك الجبنة القريش

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بان كيك بالجبنة القريش فهي من الأكلات السهلة و اللذيذة.



مقادير بان كيك الجبنة القريش

● 1 كوب جبنة قريش

● ½ كوب قرع عسلي مسلوق ومهروس

● 3 بيض

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● ½ كوب دقيق

● 1 ملعقة صغيرة قرفة

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتقديم:

● عسل أبيض

طريقة تحضير بان كيك الجبنة القريش

في الخلاط، توضع جبنة قريش، قرع عسلي، بيض، فانيليا، قرفة، دقيق، وبيكنج باودر للحصول على خليط بان كيك المطلوب.

في طاسة على النار، يوضع الخليط على شكل بان كيك

يقلب على الوجهين حتى تمام الطهي

يوضع في طبق التقديم مع عسل

ثم يقدم.