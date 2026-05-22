أكلة العيد.. طريقة تحضير الممبار بحشوة مظبوطة وطعم مميز

الممبار من أشهر الأكلات الشعبية التي ترتبط بالمناسبات، خاصة خلال أيام الأعياد، حيث يجمع بين الطعم المميز والقيمة الغذائية العالية عند تحضيره بطريقة صحيحة.

ومع اقتراب عيد الاضحي، تبحث الكثير من ربات البيوت عن الطريقة المثالية لعمل الممبار بخطوات بسيطة تضمن نظافة الحشوة وتوازن النكهات للحصول على نتيجة شهية ومقرمشة مثل المطاعم.

إليكِ طريقة عمل الممبار بطريقة سهلة وناجحة:

المقادير

1 كيلو ممبار (أمعاء خروف أو بقري)

2 كوب أرز مصري مغسول

2 بصلة مفرومة ناعم

4 فصوص ثوم مفروم

2 حزمة بقدونس + شبت مفرومين

2 ملعقة صلصة طماطم

ملح + فلفل أسود

كمون + كزبرة ناشفة + بهارات حسب الرغبة

عصير ليمونة

ماء سلق أو شوربة

طريقة التنظيف

يقلب الممبار من الداخل للخارج ويُغسل جيدًا.

يفرك بالملح والدقيق والليمون عدة مرات حتى يصبح نظيفًا تمامًا.

يشطف بماء جارٍ ويُصفى جيدًا.

الحشوة

يخلط الأرز مع البصل والثوم والصلصة والخضرة.

تضاف التوابل والملح ويُقلب جيدًا.

يضاف قليل من الماء أو الشوربة ليصبح الخليط رطبًا (مش ناشف).

الحشو

يحشى الممبار بكمية قليلة (لأن الأرز بيكبر في السوا).

يترك فراغ بسيط في الطرفين ويُغلق جيدًا.

السلق

يوضع في ماء مغلي به ملح وكمون وورق لورا.

يسلق حتى ينضج نصف سوا (حوالي 30–40 دقيقة).

التحمير

يصفى جيدًا ثم يُقلى في زيت ساخن حتى يأخذ لون ذهبي ومقرمش.

التقديم

يقدم ساخنًا مع الليمون والسلطة والعيش البلدي.