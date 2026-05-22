قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: أمريكا استنزفت نصف مخزون الصواريخ الاعتراضية دفاعا عن إسرائيل
بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم
تفاصيل الدولار في البنوك اليوم بعد قرار سعر الفائدة.. العملة الخضراء وصلت لكام؟
الكونغو تعلن ارتفاع عدد ضحايا إيبولا وسط مخاوف من تفش واسع
بعد إصابة العشرات باختناق.. السيطرة على تسرب الكلور بمحطة مياه البهتيني بالإسماعيلية
الحكومة تحسم الجدل.. هل يستمر تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد خلال يونيو؟
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-5-2026 والقنوات الناقلة
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
في أول يوم بعد قرار تثبيت الفائدة.. سعر الذهب في تعاملات اليوم.. إلي أين وصل الجرام؟
47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية
اتجاه في الزمالك للإبقاء على شيكو بانزا الموسم المقبل
واشنطن تلوح بمنع دخول الأجانب إلى مطارات مدن الملاذ بسبب سياسات الهجرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أكلة العيد.. طريقة تحضير الممبار بحشوة مظبوطة وطعم مميز

الممبار
الممبار
ريهام قدري

الممبار من أشهر الأكلات الشعبية التي ترتبط بالمناسبات، خاصة خلال أيام الأعياد، حيث يجمع بين الطعم المميز والقيمة الغذائية العالية عند تحضيره بطريقة صحيحة. 

ومع اقتراب عيد الاضحي، تبحث الكثير من ربات البيوت عن الطريقة المثالية لعمل الممبار بخطوات بسيطة تضمن نظافة الحشوة وتوازن النكهات للحصول على نتيجة شهية ومقرمشة مثل المطاعم.

إليكِ طريقة عمل الممبار بطريقة سهلة وناجحة:

المقادير

  • 1 كيلو ممبار (أمعاء خروف أو بقري)
  • 2 كوب أرز مصري مغسول
  • 2 بصلة مفرومة ناعم
  • 4 فصوص ثوم مفروم
  • 2 حزمة بقدونس + شبت مفرومين
  • 2 ملعقة صلصة طماطم
  • ملح + فلفل أسود
  • كمون + كزبرة ناشفة + بهارات حسب الرغبة
  • عصير ليمونة
  • ماء سلق أو شوربة

طريقة التنظيف

  • يقلب الممبار من الداخل للخارج ويُغسل جيدًا.
  • يفرك بالملح والدقيق والليمون عدة مرات حتى يصبح نظيفًا تمامًا.
  • يشطف بماء جارٍ ويُصفى جيدًا.

الحشوة

  • يخلط الأرز مع البصل والثوم والصلصة والخضرة.
  • تضاف التوابل والملح ويُقلب جيدًا.
  • يضاف قليل من الماء أو الشوربة ليصبح الخليط رطبًا (مش ناشف).

الحشو

  • يحشى الممبار بكمية قليلة (لأن الأرز بيكبر في السوا).
  • يترك فراغ بسيط في الطرفين ويُغلق جيدًا.

السلق

  • يوضع في ماء مغلي به ملح وكمون وورق لورا.
  • يسلق حتى ينضج نصف سوا (حوالي 30–40 دقيقة).

التحمير

  • يصفى جيدًا ثم يُقلى في زيت ساخن حتى يأخذ لون ذهبي ومقرمش.

التقديم

يقدم ساخنًا مع الليمون والسلطة والعيش البلدي.

الممبار الممبار بخطوات بسيطة طريقة عمل الممبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

رسوم التحويل على إنستاباي 2026

رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الفتاح العواري

عالم أزهري: العشر من ذي الحجة فرصة عظيمة لتجديد العهد مع الله والإكثار من الأعمال الصالحة

الدكتور عبد الفتاح العواري

عميد أصول الدين الأسبق: العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة عظيمة لمراجعة النفس وتجديد العهد مع الله

الدكتور عبد الفتاح العواري

عبد الفتاح العواري: الله أقسم بالعشر الأوائل من ذي الحجة لعظيم مكانتها

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد