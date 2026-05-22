تصعيد خطير في الضفة.. اقتحام قرية المغير وتخريب منازل الفلسطينيين فجراً

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله، وداهم عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين ونكل بأصحابها.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات الاحتلال أغلقت الليلة الماضية مدخلي القرية، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها لساعات طويلة، وأطلقت قنابل الصوت تجاه المركبات.

وأشارت المصادر لوكالة "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية من مدخليها الغربي والشرقي، وداهمت عدة منازل وعاثت فيها خرابا وتكسيرا، واعتدت على عدد من المواطنين الفلسطينيين بالضرب.

ويصعد جيش الاحتلال من اعتداءته على مناطق الضفة الغربية، إلى جانب المستوطنين، الذين اعتدوا واقتحموا مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة، شملت إحراق أراض زراعية، وتسليم إخطارات بوقف العمل في منشآت سكنية، إضافة إلى مداهمات واقتحامات لبلدات وقرى فلسطينية.