أخبار التوك شو| أبو العينين: مصر وقفت مع وحدة ليبيا وأحبطت محاولات تفكيكها.. مصطفى بكري: الدلتا الجديدة معجزة زراعية وسلة غذاء للمصريين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أبو العينين: مصر وقفت مع وحدة ليبيا وأحبطت محاولات تفكيكها

أكد النائب محمد أبو العينين أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا محوريًا في دعم وحدة ليبيا والحفاظ على سيادتها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ساهم في مواجهة محاولات استهدفت زعزعة استقرار الدولة الليبية وتقسيمها.

مصطفى بكري: الدلتا الجديدة معجزة زراعية وسلة غذاء للمصريين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل “معجزة” تحققت بالعرق والصبر والإصرار، مشيرًا إلى أن المشروع يمتد على مساحات شاسعة وأصبح واحدًا من أهم المشروعات الزراعية في مصر.

أبو صدام: مصر خامس أكبر منتج للطماطم في العالم.. والأسعار ستعود لطبيعتها خلال 25 يومًا

أكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن مصر تُعد خامس أكبر دولة في العالم في إنتاج الطماطم، بإجمالي إنتاج يصل إلى نحو 6.5 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى عدم وجود أزمة في محصول الطماطم داخل السوق المحلي.

العامة للخدمات البيطرية: الذبح بالمجان داخل المجازر طوال أيام عيد الأضحى

أكد الحسيني محمد عوض المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة تؤكد أن الذبح داخل المجازر مجانا طوال فترة عيد الأضحى .

نقابات عمال مصر : القيادة السياسية تعكف على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

علق عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، على بدء صرف منحتين "دورية واستثنائية" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل .

العشر الأوائل من ذي الحجة.. لماذا يُعد نفع الناس وإعمار الأرض من أعظم الأعمال الصالحة؟

تتجدد أجواء الطاعات والتقرب إلى الله بالتزامن مع العشر الأوائل من ذي الحجة، باعتبارها من أعظم الأيام المباركة التي يحرص المسلمون خلالها على مضاعفة الأعمال الصالحة ونيل الثواب؛ ولا يقتصر فضل هذه الأيام على العبادات فقط، بل يمتد ليشمل كل ما يحقق الخير للناس ويخدم المجتمع.

اليونسيف: مصر نفذت برنامجا جريئا وطموحا لإصلاح التعليم

قال الإعلامي محمد شردي إن منظمة اليونسيف أشادت بجهود وزارة التربية والتعليم في مصر، مؤكدة نجاح الدولة في إعادة الطلاب إلى المدارس وتنفيذ برنامج وصفته بأنه “جريء وطموح وشامل” لإصلاح منظومة التعليم.

ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران ثم ندمره

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي في أي اتفاق محتمل.

كارديو فور سيتيز .. كيف تعتمد الصحة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواجهة أمراض القلب؟

تتجه الأنظمة الصحية الحديثة إلى تبني استراتيجيات تعتمد على الوقاية والكشف المبكر بدلًا من الاكتفاء بعلاج المرض بعد ظهوره؛ وذلك في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة داخل المدن الكبرى.



ممثل مجلس السلام في غزة: 1300 شاحنة مساعدات تدخل غزة أسبوعيا.. و80 % من المباني مدمرة

أكد ممثل مجلس السلام في غزة ملادينوف، أن بعض الأمور تغيرت نحو الأفضل في القطاع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .