نقابات عمال مصر : القيادة السياسية تعكف على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

علق عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، على بدء صرف منحتين "دورية واستثنائية" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل .



وقال عبد المنعم الجمل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" صرف المنحتين قبل عيد الأضحى يؤكد ان الدولة تدرك حجم الضغوط المعيشية على العمالة غير المنتظمة ".



وأكمل عبد المنعم الجمل :" ملف الحماية الاجتماعية أولوية حقيقية للدولة والقيادة السياسية تعكف على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية ".



ولفت عبد المنعم الجمل :" عملية حصر العمالة غير المنتظمة تتم من خلال مدريات العمل والحملات الميدانية والتسجيل الإلكتروني ".



ولفت عبد المنعم الجمل :" يتم مراجعة البيانات بشكل مستمر لضمان وصول الدعم لمستحقيه من العمالة غير المنتظمة ".

