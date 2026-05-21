الري: صيانة 600 محطة رفع واستعدادات مكثفة لتأمين احتياجات المياه خلال الصيف

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة بدأت استعداداتها للموسم الصيفي منذ عدة أشهر عبر تنفيذ خطة متكاملة تستهدف ضمان توفير المياه بالكميات المطلوبة لمياه الشرب والزراعة خلال فصل الصيف.

أعمال تطهير الترع

وأوضح غانم، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن» وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن خطة الاستعدادات تشمل أعمال تطهير الترع والمصارف بمختلف محافظات الوادي والدلتا، إلى جانب صيانة المنشآت المائية والبوابات ومحطات الرفع.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة تستهدف نحو 600 محطة رفع متنوعة على الترع والمصارف، مؤكدًا أن جميع عناصر منظومة الري تعمل بشكل متكامل لضمان وصول المياه بصورة منتظمة خلال موسم الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاستهلاك.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري أن المحاصيل الصيفية تحتاج إلى كميات مياه أكبر مقارنة بالمحاصيل الشتوية، بالتزامن مع زيادة استهلاك مياه الشرب خلال فصل الصيف، ما يفرض حالة من الجاهزية الكاملة على أجهزة الوزارة.

وأكد أن فرق المتابعة والصيانة تواصل أعمالها بشكل دوري لرفع كفاءة الشبكات والمنشآت المائية، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وتجنب أي أزمات قد تنتج عن زيادة الطلب.

ترشيد استهلاك المياه

وشدد غانم على أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، داعيًا المواطنين إلى الاستخدام الرشيد داخل المنازل وعدم إهدار المياه.

الملوثات في المجاري المائية

كما حذر من إلقاء المخلفات أو الملوثات في المجاري المائية، مؤكدًا أن الحفاظ على جودة المياه لا يقل أهمية عن الحفاظ على كمياتها، وأن الموارد المائية تمثل مسؤولية مشتركة وحقًا لجميع المواطنين.