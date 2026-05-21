محافظ الوادي الجديد تشارك باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تلبيةً لدعوة السيد رئيس المجلس؛ لعرض رؤية المحافظة حول كفاءة استثمار الأراضي الزراعية بالمحافظة، وذلك بحضور بحضور الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، والمهندس محمد علاء وكيل اللجنة، والمهندس أحمد أيوب عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة و المهندس عبد الحكم جبالي عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة ولفيف من السادة النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المحافظ الملامح الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة، مؤكدةً أن المحافظة تتبنى نهجًا تنمويًا متوازنًا يهدف إلى تحقيق التوسع الزراعي المدروس بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة، من خلال إعادة صياغة أولويات التنمية نحو تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتوسع في التصنيع الزراعي، ودعم الاقتصاد القائم على أنشطة السياحة البيئية و الطاقة النظيفة.

كما ناقشت جهود المحافظة في التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء لتغطية احتياجات المشروعات الاستثمارية والضخ على الشبكة الموحدة، وطرح فرص استثمارية لاستغلال الغابات الشجرية على مياه الصرف المعالج، وتوسيع نطاق الشراكة بين المحافظة و القطاع الخاص في مجال التخلص الآمن من المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف و الأخشاب، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توطين التنمية الشاملة بالمحافظات الحدودية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة، معربةً عن تقديرها لما شهده الاجتماع من نقاشات بناءة ورؤى داعمة لملف التنمية الزراعية بالمحافظة.