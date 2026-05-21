البقول كلها فيتامينات.. القومي للتغذية يكشف مصادر البروتين المهمة

أكد المعهد القومي للتغذية أهمية البقول الجافة باعتبارها من أفضل المصادر الغذائية الغنية بالبروتين النباتي والألياف، إلى جانب احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا ضمن النظام الغذائي الصحي والمتوازن.

وأوضح المعهد أن الفول والعدس والفاصوليا والحمص من الأطعمة التي تمنح الجسم طاقة وشعورًا بالشبع لفترات طويلة، كما تساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناولها بطريقة صحية ومتوازنة.

وأشار المعهد إلى أن طريقة تحضير البقول الجافة لا تقل أهمية عن قيمتها الغذائية، إذ إن التحضير الخاطئ قد يؤدي إلى مشكلات في الهضم أو يقلل من استفادة الجسم من العناصر الغذائية الموجودة بها. ولهذا شدد على ضرورة نقع البقول قبل الطهي لفترة كافية، لأن النقع يساعد في تقليل بعض المركبات التي قد تسبب الانتفاخ أو صعوبة الهضم، كما يساهم في تقليل مدة الطهي والحفاظ على جودة العناصر الغذائية.

وأضاف أن الطهي الجيد للبقول يعد خطوة أساسية للحصول على أقصى استفادة غذائية، موضحًا أن التسوية الكاملة تساعد الجسم على هضم البروتينات والألياف بصورة أفضل، وتقلل من الإحساس بعدم الراحة أو اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد يعاني منها البعض بعد تناول البقول.

كما نصح المعهد باستخدام طرق طهي صحية والابتعاد عن الإفراط في الدهون أو الإضافات غير الصحية أثناء إعداد أطباق البقول، مع إمكانية إضافة الخضروات والتوابل الطبيعية التي تمنح الطعام قيمة غذائية أعلى ومذاقًا أفضل.

وأكد المعهد القومي للتغذية أن البقول الجافة تعد خيارًا اقتصاديًا وصحيًا يناسب مختلف الفئات العمرية، خاصة أنها توفر بديلًا جيدًا للبروتين الحيواني، داعيًا المواطنين إلى إدخالها ضمن الوجبات اليومية بصورة منتظمة، مع الالتزام بخطوات التحضير الصحيحة لضمان سهولة الهضم والاستفادة الكاملة من قيمتها الغذائية.