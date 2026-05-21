الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

في اليوم العالمي للشاي لا يقتصر الأمر على مجرد مشروب يومي، بل طقس خاص يمنح الكثيرين لحظة هدوء وسط زحام الحياة.
 

فنجان الشاي لا يوقظ العقل فقط، بل يحمل تأثيرات مختلفة على الجسم، بداية من تحسين التركيز والمزاج، وصولًا إلى دعم صحة القلب بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها. لكن رغم فوائده، يبقى الاعتدال هو السر لتجنب آثاره السلبية مثل الأرق أو تقليل امتصاص الحديد.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي؟

 

يزيد التركيز والانتباه
بسبب احتوائه على الكافيين والثيانين، وده يساعد على تحسين المزاج وتقليل الإحساس بالخمول.

يحتوي على مضادات أكسدة
خاصة الشاي الأخضر والأسود، ما يساعد في حماية الخلايا من التلف ودعم صحة القلب.

يساعد على الهضم بعد الأكل
بعض الناس يشعرون براحة بعد شرب الشاي، خصوصًا بعد الوجبات الدسمة.

قد يرفع معدل الحرق قليلًا
خصوصًا الشاي الأخضر، لكنه ليس وسيلة سحرية للتخسيس.

يؤثر على امتصاص الحديد
شرب الشاي مباشرة بعد الأكل قد يقلل امتصاص الحديد، خاصة لدى النساء والأطفال، لذلك يُفضل ترك ساعة أو ساعتين بعد الوجبة.

قد يسبب الأرق أو زيادة ضربات القلب
عند الإفراط في تناوله بسبب الكافيين، خصوصًا ليلًا.

يساعد على ترطيب الجسم جزئيًا
رغم احتوائه على الكافيين، إلا أنه يساهم في السوائل اليومية إذا تم تناوله باعتدال.

متى يصبح الشاي مشكلة؟

إذا تم شربه بكميات كبيرة جدًا.
عند إضافة سكر كثير.
إذا كان الشخص يعاني من الأنيميا أو مشاكل المعدة أو القولون الحساس.

أفضل طريقة لشرب الشاي

بدون سكر أو بسكر خفيف.
عدم شربه مباشرة بعد الأكل.
تجنب الإفراط قبل النوم.

