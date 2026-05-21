البترول تعيد طرح 3 مناطق جديدة للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية إعادة طرح 3 مناطق استثمار جديدة للبحث واستكشاف الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الثاني من عام 2026، في إطار خطط الدولة للتوسع في أنشطة التعدين وزيادة الاستثمارات بقطاع الثروات المعدنية.

وتستهدف المناطق الجديدة الطرح بنظام "أوبن بلوك"، مع اتجاه وزارة البترول لاعتماد هذا النظام بصورة مستمرة في طرح مناطق الامتياز التعدينية الجديدة خلال الفترة المقبلة، وفقا للعربية بيزنس.

وتضم المناطق الثلاث نحو 19 قطاعًا استكشافيًا، تمثل رخصًا سبق التخلي عنها، وتقع بالقرب من منطقة حمش بالصحراء الشرقية.

ويأتي الطرح الجديد ضمن جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات للعمل في مجال التنقيب عن الذهب والمعادن، خاصة مع توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري.