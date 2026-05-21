الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

أكد الإعلامي السعودي وليد الفراج، أن الموسم الكروي الحالي يُعد من مواسم “جبر الخواطر” في كرة القدم، في إشارة إلى تتويج أكثر من نادٍ ببطولات بعد فترات غياب طويلة.

وقال الفراج خلال برنامجه “أكشن يا دوري” : “الموسم ده موسم جبر الخواطر في كرة القدم، يعني أرسنال بعد 22 سنة يحقق الدوري الإنجليزي.. تخيل 22 سنة يتقالك: هارد لك، وتنقل من بريطانيا لمصر”.

وأضاف: “الزمالك بعد غياب 3 سنوات والأهلي كاتم على نفسه، يجيله جبر الخواطر بتحقيق اللقب، وبعدها يقولك: ده الدوري الوحيد اللي فيه عدالة عشان حققوه فقط، نفس منطق جماهير النصر السعودي لو حققوا اللقب غدًا”.

وأشار إلى أن كرة القدم دائمًا ما تحمل مفاجآت، وأن فكرة “العدالة” في البطولات تُفسر بشكل مختلف من جمهور لآخر حسب نتائج فرقهم، مؤكدًا أن التتويج في النهاية يُحسم داخل الملعب فقط.