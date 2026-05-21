إطلالة مبهرة.. هنا الزاهد بفستان ملفت في مهرجان كان

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

تفاصيل إطلالة هنا الزاهد بمهرجان كان..

وظهرت هنا الزاهد ، فى مهرجان كان بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستاناً مطرز واتسم بقماش التول باللون الفضى من تصميم زهير مراد.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.