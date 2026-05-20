أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق علي تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 للمرة الـ15 في تاريخه بعد فوزه المثير على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل.

وكتب مرتضى منصور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الف مبروك لجماهير الزمالك العظيمة المخلصة لناديها.. ألف مبروك للاعبين الأبطال الذين حصدوا بطولة صعبة".



أجرى معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك أول تغييرات الفريق خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، بإشراك ناصر منسي بدلاً من البرازيلي خوان بيزيرا في الدقيقة 72 من عمر اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء التبديل في ظل رغبة الجهاز الفني للزمالك في تنشيط الجانب الهجومي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، والحفاظ على تقدم الفريق أمام سيراميكا.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.