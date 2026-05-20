رئيس التحرير
طه جبريل
السيطرة على حريق بمحطة كهرباء وادي خريت بنصر النوبة دون خسائر.. صور

محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رجال الحماية المدنية بالتنسيق مع قطاع كهرباء توزيع أسوان بقيادة المهندس هانى جبريل ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز ، للسيطرة على حريق إندلع داخل محطة كهرباء قرية وادى خريت التابعة لمركز نصر النوبة، وذلك فى إطار المتابعة اللحظية والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة حفاظاً على سلامة المواطنين واستقرار الخدمات الحيوية.

وأكدت الجهات المختصة أن الحريق لم يسفر عن وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح بإستثناء حالة إختناق خفيفة لشخص واحد، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، وحالته العامة مستقرة.

وفى أعقاب السيطرة على الحريق، تواصل الجهات المختصة تنفيذ أعمال التبريد داخل المحطة تمهيداً للبدء فى أعمال الصيانة الفنية اللازمة، مع إجراء الفحص والمعاينة للوقوف على الأسباب الفنية وراء إندلاع الحريق، والتى تشير التوقعات الأولية إلى إرتباطها بإرتفاع درجات الحرارة.

وبالتوازى مع ذلك، قام قطاع كهرباء أسوان بسرعة تشغيل المغذيات البديلة لإعادة توصيل التيار الكهربائى للمواقع الحيوية والقرى المختلفة بمركز نصر النوبة، بما يضمن الحد من تأثيرات الحريق واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

تم إعادة التيار الكهربائى لجميع القرى ومستشفى نصر النوبة المركزى ، كما تم تنفيذ أعمال الربط الحلقى مع محطة كهرباء كلابشة لقرى وادى العرب وقورتة أول وثانى وثالث والعلاقى وقرشة، وتم عودة التيار الكهربائى لها بشكل كامل، مع عودة الكهرباء أيضاً لمحطة رافع مياه الشرب بوادى العرب، وتم إنتظام المياه بالتوازى بمدينة نصر النوبة. 

وشدد محافظ أسوان على إستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، والمتابعة الميدانية المستمرة حتى الإنتهاء الكامل من أعمال التأمين والصيانة وإستقرار التغذية الكهربائية ، مؤكداً أن سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع الموقف ساهمت فى إحتواء الحريق وتقليل آثاره.

تعكس سرعة تحرك الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية وقطاع الكهرباء بمحافظة أسوان جاهزية المحافظة فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال التنسيق المشترك والتدخل الفورى للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان إستمرار الخدمات الحيوية بكفاءة وإستقرار.

