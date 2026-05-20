فى ظل التقلبات الجوية.. محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى وإيقاف الملاحة النهرية

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برفع درجة الإستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة، والحفاظ على سلامة المواطنين

ويأتى ذلك فى ظل التقلبات الجوية التى تشهدها محافظة أسوان، وما يصاحبها من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وقررت الجهات المختصة إيقاف حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر التيل بصورة تامة ، مع حظر ممارسة أى أنشطة ملاحية لكافة أنواع العائمات داخل النطاق الجغرافى للمحافظة بما يشمل المسطح المائى لنهر النيل، وشواطئ وأخوار بحيرة ناصر، على أن يتم استئناف النشاط فور تحسن الأحوال الجوية.

وشدد على أهمية المتابعة اللحظية بإشراف من السيد أسامه رزق نائب المحافظ من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والتدخل الفورى عند الحاجة.

وفى السياق ذاته، دعت إدارة المرور سائقى المركبات إلى توخى الحذر أثناء السير، خاصة على الطرق السريعة مثل الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وطريق أسوان / أبو سمبل، والطريق الزراعى أسوان / القاهرة، فضلاً عن الطرق الداخلية، نظراً لإنخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح المهندس سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، أن قرار الإيقاف جاء نتيجة زيادة سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، مما يؤثر على مستوى الرؤية.

التأكيد على ضرورة توقف أى عائمة مبحرة فى حال تعذر الرؤية، وتأمين تموضعها على جانب المجرى الملاحى، مع تشغيل الأنوار الملاحية بالكامل، وتأمين كافة محتويات السطح.

التشديد على مراجعة أوضاع العائمات المتراكية، وتأمين الحبال والمرابط، مع حظر مغادرة العائمات الصغيرة بمختلف أنواعها لحين استقرار الأحوال الجوية.

وتعكس هذه الإجراءات حرص محافظة أسوان على إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، من خلال التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن إدارة الأزمات بكفاءة وسرعة فى ظل الظروف الطارئة.