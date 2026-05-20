عدالة السماء نزلت على الغلابة.. أول تعليق من عمرو أديب بعد تتويج الزمالك بالدوري

علق الإعلامي عمرو أديب على تتويج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا؛ عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه علي موقع “إكس”: "‏عدالة السماء نزلت ميت عقبة.. عدالة السماء طبطبت على الجمهور البطل.. عدالة السماء نزلت على الغلابة.. عدالة السماء نزلت عالموقفين.. عدالة السماء أعطت التعبان بجد جزاؤه.. عدالة السماء هي السبب الوحيد إن الزمالك حديد".

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما شهدت المباراة تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني بعد العودة إلى تقنية الفيديو “VAR”.

بينما أجرى معتمد جمال عدة تغييرات للحفاظ على تفوق الفريق، أبرزها مشاركة ناصر منسي بدلًا من البرازيلي خوان بيزيرا.