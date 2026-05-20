براءة الإعلامي أحمد رجب من سب وقذف حفيد الكاتب فكري أباظة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، ببراءة الإعلامي أحمد رجب مقدم برنامج مهمة خاصة والذي كان يبث سابقا على شبكة قنوات الحياة، من تهمة السب والقذف والتشهير بحفيد الكاتب الكبير فكري أباظة.

تعود وقائع الدعوى إلى السنة الماضية 2025 عندما تناول المذيع أحمد رجب شخص المستشار دسوقي أباظة عبر قناته الرقمية على السوشيال ميديا والمُسماة (مهمة خاصة مع أحمد رجب) بالسب والقذف حسب ما ادعاه المبلغ، وذلك بسبب قيام المبلغ بالإدلاء ببعض الأراء القانونية في القضية التي شغلت الرأي العام في ذلك الوقت حيث اعتبر رجب أن هذه الأراء مخالفة لحقيقة الواقع وغير معبرة عن الواقع الذي شهدته تفاصيل هذه القضية فقام بالهجوم على شخص المستشار السابق دسوقي أباظة والذي كان يشغل منصب (وزير مفوض بجامعة الدول العربية) حيث تقدم الأخير ببلاغ سب وقذف وتشهير ضد المذيع أحمد رجب وتم التحقيق في القضية بمعرفة النيابة العامة ثم أحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة والتي نظرت القضية صباح اليوم حيث حضر الدكتور ماجد صلاح عبدالسلام المحامي بالنقض وكيلاً عن أحمد رجب، وقضت المحكمة ببراءة الإعلامي أحمد رجب من التهمة المنسوبة إليه.

وأكد رجب أنه لم ولن يترك حقه وسيعود بالتعويض المدني على الوزير السابق وهو ما كفله له القانون حسب ما صرح به .