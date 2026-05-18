وقف تنفيذ تغريم منتصر الزيات في تهمة سب وقذف محام

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها ضد المحامي منتصر الزيات، في بلاغ تقدم به المحامي هاني سامح، اتهمه فيه بالتحريض و السب والقذف والتهديد عبر بث مباشر على موقع فيسبوك.

تفاصيل القضية

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة قد قضت في وقت سابق بتغريم منتصر الزيات 20 ألف جنيه في القضية رقم 3262 لسنة 2025، بعد اتهامه بارتكاب وقائع تتعلق بالتحريض والتشهير واستخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر محتوى اعتبرته التحقيقات مخالفًا للقانون.

وكشف تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحساب المستخدم في البث المباشر يعود إلى الزيات، وأن الفيديو، الذي استمر قرابة نصف ساعة، تضمن عبارات اعتبرتها التحقيقات مسيئة.