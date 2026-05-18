إعلامي: توروب يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسيقود الأهلي أمام المصري

أكد الإعلامي كريم رمزي ان ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي غادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضي

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: ييس توروب تعرض لوعكة صحية عبارة عن حصوات في الكُلى وغادر المستشفى بعد خضوعه لفحوصات طبية

واضاف: ييس توروب سبقود الأهلي بشكل طبيعي في مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري

وتابع: ييس توروب اتفق مع الأهلي على حصوله على 6 اشهر من عقده نظير رحيله عن الأهلي بشكل طبيعي، وسيحصل الاهلي على ضمانات بعدم التقدم بأي شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.